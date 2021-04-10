План вакцинации населения: когда в Украине ожидают поставки вакцины

Первые 367 тысяч доз поступят до мая

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко представил план вакцинации населения от коронавируса. В ближайшее время Украина получит новые дозы препаратов, а в конце лета появится новый препарат.

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Данные обнародовала "Украинская правда".

К июлю Украина получит новые дозы вакцины AstraZeneca SK Bio, SinoVac, Pfizer и CoviShield. А уже в августе появится новый препарат NovaVax. Он будет поступать в течение пяти месяцев – каждый раз будут поставлять 2 млн. Также будут вакцинировать AstraZeneca SC Bio, его ежемесячно будут поставлять по 1 031 600 доз.

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Согласно плану вакцинации Украина должна получить:

до 1 мая 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca SK Bio, 215 тыс. SinoVac и 117 тыс. Pfizer;

до 1 июня 1,5 млн. препарата SinoVac и 500 тыс. CoviShield;

до 1 июля 1 млн 409 тыс. AstraZeneca SK Bio, 198 316 доз SinoVac и 500 тыс. CoviShield;

до 1 августа 948 700 доз Pfizer и еще 500 тысяч CoviShield;

с 1 августа по 1 декабря ежемесячно 2 миллиона доз NovaVax и 1 031 600 AstraZeneca SK Bio.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве назвали людей, между которыми распределят первые партии вакцин Pfizer и Coronavac.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что китайская вакцина CoronaVac "застряла" на складе – кто виноват и когда начнут делать прививки украинцам.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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