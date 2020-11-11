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Плановые операции запретили, но не совсем: кого будут оперировать

11 ноября, 11:17

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Минздраву пришлось объясниться перед возмущенными украинцами

Решение Минздрава о прекращении плановых операций настолько переполошило украинцев, что сегодня чиновникам пришлось выступить с объяснением. Они заверили, что без помощи больные не останутся. И опубликовали список операций, которые точно не отменят.

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Итак, безотлагательное вмешательство обеспечат:

  • беременным женщинам, роженицам и новорожденным;
  • пациентам с онкологией;
  • тем, кто нуждается в паллиативной помощи;
  • в случаях, когда существует угроза жизни. Например, после инфаркта или инсульта.

Продолжат оперировать и в учреждениях национального уровня, которые оказывают специализированную помощь. Вроде Института сердца или "Охматдета".

"Запрет плановых операций – это по факту запрет на оказание медицинской помощи. Это указание оставить людей в опасности. Потому что каждая плановая операция нужна, чтобы предупредить экстренную операцию, опасность которой в 10 раз больше. Пример – банальная грыжа. При удалении грыжи летальность может быть 0,0001 процента. А если это уже зажатая грыжа и произошел перитонит, то это каждый четвертый-пятый пациент умирает", – отметил Виктор Сердюк – президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

А тем временем продолжается эпопея с введением "локдауна выходного дня" в Украине. Шмыгаль объяснил, зачем вводятся ограничения на выходные.

При этом столичные предприниматели, протестующие против введения "карантина выходного дня", маршем идут к Кабмину. Мы выяснили, чего хотят предприниматели от правительства.

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карантин Минздрав операция

Источник: Сегодня

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