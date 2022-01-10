Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пластиковые маски не защищают. Минздрав "поругал" работников ресторанов и гостиниц

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 12:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Медицинские маски или респираторы должны полностью закрывать нос и рот
Пластиковые маски не оказывают никакого эффекта при угрозе распространения коронавируса.
Пластиковые маски не оказывают никакого эффекта при угрозе распространения коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве раскритиковали работников ресторанов и гостиниц за использование пластиковых прозрачных защитных масок.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Реклама

В Минздраве отмечают, что такие "маски" не являются средством индивидуальной защиты.

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", – отметили чиновники.

Почему эти маски неэффективные

О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

Реклама

Фактически, люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Что сделали в Минздраве

Министерство здравоохранения пока ограничилось призывом работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях. Необходимо использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

Сколько еще будем носить маски

Независимо от того, прошел ли человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.

Реклама

Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

28 100

заболело за неделю в Украине

-4%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять