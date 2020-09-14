Платные камеры в украинских тюрьмах: плюсы и минусы идеи

В Украине сегодня функционирует более ста пенитенциарных учреждений разного режима – колонии, тюрьмы, СИЗО. Не в каждом из них есть платные камеры и не везде продают сертификаты. Но там, где это внедрили, – идет бойкая "торговля". Какие плюсы и минусы этого решения – разбирался сайт "Сегодня".

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В Минюсте не ведут учет мотивации людей и не спрашивают, зачем они покупают сертификаты. Ведь подарок – личное дело каждого. Но иногда всплывают занятные детали о покупателях, – дарителях и получателях подарков.

Отвечая на наш вопрос о том, кто и кому дарит такие сертификаты, министр юстиции Денис Малюська привел пример: одна из женщин, у которой давний конфликт с бывшим мужем из-за прав на ребенка, подарила своему бывшему супругу такой сертификат. Детали появились в соцсети на странице этой женщины.

"Я такая бывшая и непокорная, но очень добрая по простоте своей душевной. Поздравляю и прошу принять этот подарок от сердца… У меня получилось обрадовать человека не просто так, а с заботой о его будущем", – написала женщина, обращаясь в соцсети к своему бывшему мужу.

Сами пенитенциарии рассказали нам, что относятся к идее по-разному.

"Приказы, как говорится, не обсуждаются. Нам сказали – мы исполняем, организовываем ремонт камер. Инициатива многих удивила. Одни верят в ее успех, вторые относятся к ней скептически", – рассказала нам сотрудница одной из тюрем.

По мнению юристов, у новшества есть и плюсы, и минусы.

"Плюс в том, что хоть что-то начали делать для модернизации. Как сама идея – это плюс, ведь за эти деньги ремонтируются камеры в местах лишения свободы. На техническом уровне есть минус. Сегодня вводятся подарочные сертификаты на законодательном уровне, а завтра уже может появиться что-либо другое, заимствованное из бизнеса", – говорит адвокат Иван Либерман, намекая на то, что таким образом госинициативы могут превращаться в бизнес.

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В свою очередь, психологи предупреждают, что такой подарок может обидеть того, кому вручается такой сертификат.

"Человек, которому дарят такой сертификат, может расценить это как пожелание, как издевку. Кто-то, конечно, дарит, чтобы посмешить и чтобы был повод рассказать об этом друзьям. Обществу в какой-то мере не хватает впечатлений, удивлений", – рассказала нам психолог Лилия Воронина.

Ранее сообщалось,где чаще всего покупают сертификат на проживание в украинской тюрьме.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Подарочные сертификаты на проживание в тюрьме: кто покупает и кому дарят".

Также сообщалось о том, что из себя представляют платные камеры. Подробности – в сюжете:

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