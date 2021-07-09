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Пляжная погода будет не долго: когда в Украину вернутся грозовые дожди

9 июля 2021 17:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В ближайшие дни будет палить солнце, а вот с начала следующей недели погода в Украине ухудшится

Украину снова зальет дождями. Фото: коллаж "Сегодня"

Украину снова зальет дождями. Фото: коллаж "Сегодня"

Выходные в Украине будут очень жаркими и без осадков, но такая погода продержится не долго – с понедельника снова вернутся дожди на всей территории страны. Но даже циклон не собьет жару – ожидается больше 30 градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

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В субботу, 10 июля, дожди ожидаются только на западе. В остальных областях никаких осадков и жара 31-33 градуса.

В воскресенье, 11 июля, дожди с грозами пройдут частично в западных областях и на юге. На западе на пару градусов спадет температура, 28-30 тепла. А на востоке поднимется до +34. В остальных областях и в Киеве 30-33 градуса.

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В понедельник, 12 июля, станет больше дождей: мокро будет в центральных, северных и южных областях. На западе и востоке без осадков. Температура не изменится – от 28 градусов на западе до +34 на востоке.

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Во вторник, 13 июля, дожди будут везде, кроме Закарпатья, севера, Харьковской и Луганской областей. В Киеве тоже гроза. Температура 30-34 градуса.

В среду, 14 июля, дожди на западе страны, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях. Снова жара 30-34 градуса.

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Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Полтаве появились "горячие" синоптики. Смотрите в нашем сюжете о парнях с голым торсом, которые рассказывают о погоде полтавчанам:

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