По 100 тонн ежесуточно: металлурги отдают кислород больницам

В Украине пик эпидемии COVID-19: металлургические предприятия увеличили количество кислорода, которое отдают больницам. 1 тонна кислорода закрывает потребности примерно ста больных в день

Кислород для пациентов с коронавирусом передадут в больницы / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа "Метинвест" увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки.

Об этом сообщил директор Департамента регионального развития группы "Метинвест" Александр Вишняков.

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"С 2020 года мы поставляем кислород в больницы, в городах присутствия бизнеса Рината Ахметова. В 2021 году мы уже понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы понимали, что очередная волна. Поэтому в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска мы отказались от баллонового газа – это небезопасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции", - рассказал Вишняков.

Сколько кислорода поставляет Метинвест. Инфографика "Сегодня"

По его словам, в связи с ростом потребления кислорода в больницах, который наблюдается нынешней осенью, группа "Метинвест" приняла решение увеличить его поставки.

"На сегодняшний день только за последний месяц отгружено более 1700 тонн жидкого кислорода. Если в октябре суточная норма составляла 80 тонн в сутки, то сегодня, в ноябре, фактическая цифра – это уже 100 тонн", - сообщил Вишняков.

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Метинвест – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний. Основными акционерами Metinvest B.V. являются SCM (71,24%) Рината Ахметова и СМАРТ-ХОЛДИНГ (23,76%) Вадима Новинского, которые принимают участие в управлении на партнерских началах.

В 2020 году Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом. По личной инициативе Рината Ахметова на эти цели было выделено более 450 млн грн в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

C начала эпидемии Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Украине свыше 100 млн грн. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, ПЦР-тестов и специализированных лабораторий, средства индивидуальной защиты для медиков.

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"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно: