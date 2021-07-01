Українська
$ 27,23
32,35
  1. Последние новости Украины

По "делу Майдана" будут судить еще 4 экс-беркутовцев: в чем их обвиняют

1 июля 2021 14:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывшие сотрудники спецподразделения ответят в суде за свои зверские действия против майдановцев в 2013 году

Избиение активистов на Майдане в 2013 году

Избиение активистов на Майдане в 2013 году / Фото: УНИАН

В суд направили обвинительный акт в отношении четверых бывших беркутовцев, которых подозревают в избиении активистов Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Реклама

В чем обвиняют экс-сотрудников спецподразделения "Беркут":

  • в превышении власти и служебных полномочий при исполнении противоправного приказа своего руководства;
  • в препятствовании проведению собраний и митингов;
  • в применении физического насилия в отношении участников мирной акции протеста;
  • в незаконном задержании майдановцев и фальсификации документов – рапортов о якобы совершении активистами административных правонарушений.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно командир луганского "Беркута" получил 4 года тюрьмы, вот только приговор был вынесен заочно, поскольку никто не знает, где находится мужчина.

Напомним, в 2020 году двое экс-беркутовцев вернулись в Киев после обмена. Обвиняемые по "делу Майдана" даже сделали открытое обращение к президенту Украины.

Не пропусти!
Борщ Украине в помощь! Известен судья матча с Англией, имеющий зуб на британцев
Феликс Брых показал желтую карточку Сидорчуку в матче Украины и Нидерландов

Смотрите также, как накануне на Майдане произошли столкновения полиции с ФОПами:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
В Украине появится новый поезд
В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписаниеТранспорт
Сколько заплатим за газ в июле:
Сколько заплатим за газ в июле: "Нафтогаз" и другие поставщики обновили тарифыЖКХ

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять