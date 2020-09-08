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По стандартам НАТО: для армии модернизировали полсотни бронемашин (фото)

8 сентября, 15:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Специалисты улучшили тактико-технические характеристики машины

Предприятия "Укроборонпрома" продолжают поставлять для украинской армии современную военную технику. Так, "Николаевский бронетанковый завод", досрочно выполнил государственный оборонный заказ на ремонт и модернизацию БРДМ-2Л1. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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В рамках контракта заказчик получил около 50 бронированных разведывательно-дозорных машин.

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"В процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, была изменена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием, а также установлены тепловизоры и современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО", – говорится в сообщении.

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Как сообщается, бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

Как сообщали новости "Сегодня", "Львовский бронетанковый завод" наладил модернизацию танков Т-64. Предприятие на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшит броню.

Видео: Укроборонпром

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ВСУ Укроборонпром бронетехника

Источник: Сегодня

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