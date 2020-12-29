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По улицам Николаева ездит подруга Санта Клауса: видео

29 декабря, 17:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У каждого человека, который попадает в салон такси, поднимается настроение

По улицам Николаева ездит подруга Санты! Это местная таксистка Наталья так боролась победу в конкурсе на лучшее оформление авто.

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Соревнование уже позади, но новогоднюю атрибутику девушка решила не снимать. Ездит в костюме Санты на такси, украшенном игрушками и дождиком. Все своими руками ежедневно крепит скотчем и каждый вечер снимает – чтобы не украли.

Наталья Ожерельева, водитель такси, объясняет:

"Такой год у нас был тяжелый и каждый человек, который попадает в салон моего авто, у него сразу поднимается какое-то настроение и хочется радоваться нашим праздникам".

Видео: Сегодня

Сайт "Сегодня" писал, что в Обухове под Киевом Санта-Клаус осыпал детей конфетами с параплана.

Также напомним, в Киеве к Новогодним праздникам украсили здание ЦУМа – 4 километра гирлянд и более 7000 лампочек. Яркие огни в самом сердце столицы особенно понравились прохожим. И теперь универмаг стал главной новогодней фотолокацией.

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такси Санта Клаус Николаев Новый год 2021

Источник: Сегодня

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