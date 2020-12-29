По улицам Николаева ездит подруга Санта Клауса: видео

По улицам Николаева ездит подруга Санты! Это местная таксистка Наталья так боролась победу в конкурсе на лучшее оформление авто.
Соревнование уже позади, но новогоднюю атрибутику девушка решила не снимать. Ездит в костюме Санты на такси, украшенном игрушками и дождиком. Все своими руками ежедневно крепит скотчем и каждый вечер снимает – чтобы не украли.
Наталья Ожерельева, водитель такси, объясняет:
"Такой год у нас был тяжелый и каждый человек, который попадает в салон моего авто, у него сразу поднимается какое-то настроение и хочется радоваться нашим праздникам".
Сайт "Сегодня" писал, что в Обухове под Киевом Санта-Клаус осыпал детей конфетами с параплана.
Также напомним, в Киеве к Новогодним праздникам украсили здание ЦУМа – 4 километра гирлянд и более 7000 лампочек. Яркие огни в самом сердце столицы особенно понравились прохожим. И теперь универмаг стал главной новогодней фотолокацией.
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