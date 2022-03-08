По Житомиру нанесен авиаудар – оккупанты разбомбили общежитие и завод (видео)

В Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод — об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.
"Только что был нанесен ракетно-бомбовый или какой-то удар по Корбутовке (район Житомира — ред.), по общежитию на улице Чудновской. Оно полностью разрушено. В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне", — сказал он.
В следующем видео мэр сообщил, что удар также нанесен по заводу "Изоват". Это важное предприятие, которое дает примерно 70% всей минеральной ваты в Украине, отметил мэр. Поэтому с точки зрения нанесения стратегического удара это очень тревожит, сказал Сухомлин.
Далее по теме
Он добавил, что на данный момент известно об одном пострадавшем от атак.
Ранее сообщалось, что над Борисполем были уничтожены две ракеты.
Война в Украине: ситуация 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор войскам РФ. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. "Зеленые коридоры" нужны в таких городах и поселках, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- В Сети появились документальные свидетельства о последствиях вражеских бомбовых ударов по жилым домам Сум, нанесенных этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети.
- В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телебашня и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.
- В Снигиревке Николаевской области украинские военные взяли в плен группу российских военных.
- Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для того, чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь с украинских объектов.