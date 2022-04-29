Победа на северном фронте: уже месяц как блицкриг Путина в Украине провалился

Украинцы отмечают месяц с момента победы на северном фронте

Российские захватчики сбежали с северного направления / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

29 апреля исполнился месяц с момента величайшей победы украинских военных, когда планы Кремля были разрушены.

Как рассказал командующий операцией по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, 29 марта российские оккупанты начали побег с северного направления, из окрестностей Киева, а в минобороны РФ заявили о "существенном сокращении активности на киевском направлении".

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По его словам, россияне серьезно рассчитывали на успешный блицкриг – взять Киев предусматривали за 2 дня без особого труда. Однако в Украине враг столкнулся с по-настоящему героическим сопротивлением защитников.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – рассказал Серский.

Переформатирование планов

Командующий подчеркнул, что силы противника после значительных потерь были деморализованы. Следовательно, российскому командованию пришлось быстро менять планы боевых действий.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – добавил Серский.

С этого момента произошло переформатирование войны и порядка ее проведения. Сейчас основная задача украинских военных – выдержать и победить.

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Битва за Донбасс

Россия решила сосредоточиться на захвате контроля над Донецкой и Луганской областями – это для нее основное стратегическое направление. Оккупанты терпят значительные потери на Донбассе.

Разведка Минобороны Великобритании отметила, что для россиян бои на востоке Украины были особенно тяжелыми у Лисичанска, Северодонецка, с попытками продвигаться к югу от Изюма до Славянска.

Оккупанты наткнулись на сильное сопротивление Украины. Поэтому территориальные завоевания России ограничены и достигнуты ценой значимых утрат для войск.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Донбасс будет решающей и повлияет на дальнейший диалог с РФ. Для Украины победа в этом сражении будет переломной с точки зрения дальнейших шагов, в том числе и дипломатических.

Ранее "Сегодня" писали, что в Луганской области враг массово атакует города. Технику, артиллерию и самолеты россиян успешно уничтожают ВСУ. В то же время в Генштабе отчитываются о развертывании россиянами "Искандеров" у границ Украины.