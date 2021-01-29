Победить нельзя: эксперт рассказал, когда будет вторая волна коронавируса

Международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США) Михаил Фаворов заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться в октябре 2021 года.

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Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я думаю, что в апреле месяце все будут сообщать, что именно мы победили COVID. Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID до октября 2021 года", – сказал он.

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