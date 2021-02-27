"Побочки" от вакцины: какие симптомы проявились у медиков после прививки от COVID-19

За первых три дня вакцинации в Украине реакция на инъекцию была у семи человек – у одного медика из Чернигова и шести из Черкасс. На тот момент вакцинированы были 1338 человек.

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Как говорится в статье "Врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему", у привитых поднялась температура, была головная боль и боль в месте укола. Сейчас все чувствуют себя хорошо, рассказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

"Эти случаи были предсказуемыми и несерьезными и на протяжении одного-двух дней симптомы прошли. Все медработники, у которых повысилась температура, появилась головная боль, боль в месте инъекции, чувствуют себя удовлетворительно. Хочу сказать, что в инструкции по применению вакцины четко сказано о побочных действиях, которые выявлены во время клинических испытаний. Там четко сказано, что местные реакции были у 4%, общие – у 13% вакцинированных", – рассказал Александр Дудник.

Инфекционист из Харькова Инна Андрусович, в свою очередь, говорит, что среди ее коллег незначительная реакция на вакцину была у одного человека – небольшое покраснение в месте укола. И отмечает, что эти "побочки" были предсказуемы.

"Это допустимая реакция, которая описана в инструкции. И это единичные случаи, которые связывают с вакцинацией. Но о побочных реакция мы будем еще узнавать, потому что досконального их изучения еще не было. То, что уже известно – это температурные и местные реакции", – отмечает инфекционист.

Напомним, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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