Побочные эффекты на вакцину Covishield: какие бывают и насколько опасны

Все побочные эффекты после укола имеют незначительный характер и не длятся долго

Побочные реакции на вакцину от коронавируса Covishield от AstraZeneca обусловлены различными особенностями организмов людей при иммунном ответе.

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Однако именно вакцина помогает формировать иммунитет, который поможет бороться с COVID-19 и предотвратить тяжелые последствия заболевания, заявили 13 марта в Министерстве здравоохранения.

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Среди побочных эффектов среди иммунизированных наблюдаются:

покраснение, боль и/или отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах;

увеличение лимфатических узлов;

тошнота;

повышенная утомляемость;

бессонница.

Все эти реакции являются нормальными и, как правило, проходят через несколько дней. Если же дискомфорт после вакцинации доставляет вам неудобства, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями.

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Кроме того, во время медицинского смотра перед вакцинацией необходимо обязательно сообщить врачу о наличии у вас любых аллергических реакций.

"Все препараты, включая вакцинами, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 мин после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении, в случае возникновения аллергических реакций", – добавили в Минздраве.

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Видео: Сегодня

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