Почему билеты на поезда подорожали и как сэкономить

"Сегодня" разобрался от чего зависит цена билета в поезде

Когда "Укрзализныця" запустила регулярные и дополнительные поезда, пассажиры заметили, что цены на билеты по некоторым маршрутам выросли. В компании отрицают, говорят, тарифы не поднимали.

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Как удалось выяснить "Сегодня", технически цены никто не повышал. Но то, что билеты не подорожали – это не совсем так.

Дело в том, что "Укрзализныця" до сих пор не запустила все поезда, которые курсировали до карантина. А на восстановленные маршруты пустили дополнительные составы, стоимость проезда в которых – дороже регулярных.

Вместо регулярных – дополнительные поезда

Обычно дополнительные поезда на разные маршруты пускают на праздничные дни или когда спрос на маршрут повышен. Как правило есть "стандартные" направления, которые перегружены в разные сезоны. Например в зимний период люди едут отдыхат в Карпаты, летом и в "ьархатный сезон" – на моря. А есть и "праздничные маршруты", когда государственные праздники выпадают на выходные, а сами выходные "удлинняются" на один-два дня. Тогда популярностью пользуются всевозможные маршруты так называемого городского туризма. Во всех случаях билеты на такие поезда дороже на 30%.

Например, с августа начал курсировать поезд №217/218 Киев-Рахов. Билет на последний день лета в плацкартном вагоне без кондиционирования обойдется в 438 грн, а купе – 825 гривень (цена за две недели до отправления).

"В прошлом году по этому же направлению на 143-м поезде можно было купить купе за 270 грн. Где поезда с билетами, которые может купить среднестатистический украинец? Такие были в расписании. Почему их не возвращают? Как минимум у пассажиров должен быть выбор по каким тарифам покупать билеты. Сейчас по данному направлению вы пускаете другой поезд с самым высоким тарифом", – заметила Алла Хоменко и написала об этом на странице "Укрзализныци" в Facebook.

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На любые возмущения пассажиров в "Укрзализныце" отвечают, что тарифы не повышали. И это правда. На 2020 год не предвидено индексации пассажирских тарифов. Но за счет назначения дополнительных поездов вместо регулярных и эксплуатации вагонов повышенного комфорта – цена билетов для пассажиров выросла.

К примеру, возобновить курсирование основного поезда № 358, который был единственным на территории Тернопольщины, по разным причинам, не смогли. А вместо него запустили дополнительный №218. Соответственно вышел повышенный коэффициент стоимости билета, как за дополнительный поезд.

Билет можно купить со скидкой

Справедливости ради отметим, что в определенные дни цена на ж/д билеты ниже и, таким образом, можно изловчиться и сэкономить до 20%.

В "Укрзализныце" год разделен на 13 периодов, когда стоимость проезда может уменьшаться или повышаться. Периоды утверждены приказом Мининфраструктуры №170 о тарифах на перевозки железнодорожным транспортом.

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Самый дорогой проезд – перед Новым годом, с 25-30 декабря, он повышается на 10%. При этом самый дешевый день для поездок – 9 мая, когда стоимость билета ниже на 20% чем в другой день. Дешевле можно ездить с 21 по 31 января на 15% и весь февраль – на 6%. Летом проезд дороже на 7%.

Также стоимость билета зависит от дня недели. На понедельник и субботу стоимость проезда составляет 100%, то есть обычная цена билета. На вторник и среду покупать билет дешевле, чем на другие дни. А самый дорогой проезд – на пятницу и воскресенье.

Стоимость поездки не зависит от места в вагоне: верхнее или нижнее, боковое или нет, поближе к проводнику или подальше. Однако на цену билета влияет класс вагона: купейный, плацкартный, общий, с местами для сидения первого, второго и третьего класса. Их стоимость в одном поезде может значительно отличаться.

Некоторые билеты на украинские поезда можно покупать со льготными скидками. Детям с 6 до 14 лет билет обойдется в 75% от "взрослого тарифа". Для ребенка дошкольного возраста, если он не занимает отдельного места, билет покупать не нужно.

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Студенты за проезд оплачивают 50% стоимости билета. Можно также сэкономить, не покупая постель: ее стоимость составляет в билете 25 грн.

Также "Укрзализныця" недавно ввела систему скидок для поездов Интерсити+.

Если покупать билеты в вагон 1-го класса Интерсити + за 90-30 суток до даты отправления поезда, то можно сэкономить 40% суммы. За 24-15 суток – скидка 10%. За несколько суток до даты отправления билеты наоборот, дорожают. За 4-2 дня до отправления – стоимость повышается на 10%, а за 1 день- стоимость – на 15%. Также на все поезда Интерсити + действует скидка 10% при оформлении одновременно проездных документов "туда" и "обратно".

Плюс для пассажиров первого класса поездов "Интерсити+" действует бонусная программа: за каждые 10 грн потраченных на билет 1 гривня начисляется на бонусный счет. Эти деньги можно было потратить на покупку билетов, но воспользоваться деньгами можно только после девятой поездки.

Стоит отметить, что все скидки применяются на плацкартную часть стоимости билета, которая составляет примерно 70% всей суммы. А цена проездного документа состоит из билетной части, плацкартной, комиссионного сбора и страхового сбор. Билетная часть – расходы на содержание железнодорожной инфраструктуры (рельсы, контактная сеть, вокзальные комплексы, станции). Плацкартных часть – расходы на содержание и подготовку подвижного состава (техническое обслуживание, ремонт). Комиссионный сбор – плата за услугу по оформлению, возвращение, переоформление проездных документов. Страховой сбор – сбор за обязательное личное страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте, установленный в соответствии с действующим законодательством.

О том, как могут подорожать билеты, новости "Сегодня" рассказывали ранее. Подробности смотрите в сюжете.

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