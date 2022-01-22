Почему больные COVID-19 теряют обоняние? Ученые объяснили

Потеряет человек обоняние при заражении коронавирусом или нет – зависит от наличия у него определенных генов. Группа исследователей принялась искать генетические причины потери человеком запахов и вкусов после того, как было определено, что это неврологическая проблема.
Согласно новому исследованию, генетический фактор может объяснить, почему некоторые люди теряют обоняние и вкус при COVID-19, передает "Сегодня".
Для исследования команда провела изучение генома тех, кто сообщил об указанных симптомах, и тех, кто обоняние не терял. Ученые нашли два гена, наличие которых на 11% увеличивает риск таких осложнений.
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У кого чаще происходит потеря обоняния?
Как пишет "НВ", исследователи из 23andMe, компании, что занимается биотехнологиями, проанализировали данные почти 70 000 человек, принявших участие в онлайн-опросах после получения положительного результата COVID-теста. Среди них 68% сообщили о потере обоняния или вкуса в качестве симптома.
Исследовательская группа сравнила генетические различия между теми, кто потерял обоняние и вкус, и теми, кто этого не сделал. Они обнаружили, что два обонятельных гена — UGT2A1 и UGT2A2 — связаны с потерей обоняния и вкуса при COVID-19.
Кроме того, стало известно, что женщины теряют обоняние и вкус после заражения коронавирусом на 10% чаще мужчин. Большинство людей, которые жалуются на эти изменения – молодежь в возрасте от 26 до 35 лет.
Исследователи не уверены, как вовлечены эти гены, хотя они подозревают, что инфицированные клетки могут привести к потере обоняния. Как правило, гены экспрессируются в тканях внутри носа, связанных с обонянием, и играют роль в обработке веществ, имеющих запах.
Этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% этнических европейцев, выяснили генетики.
Отметим, что группа исследователей решила искать генетические причины потери человеком запахов и вкусов после того, как было определено, что это неврологическая проблема.
Что говорит врач?
"Как именно мы переходим от инфекции к потере обоняния, остается неясным. Ранние данные свидетельствуют о том, что опорные клетки обонятельного эпителия чаще всего заражаются вирусом, и, предположительно, это приводит к гибели самих нейронов", — сказал доктор медицинских наук, доцент отоларингологии в Университете Вандербильта, который не участвовал в исследовании, Джастин Тернер.
Почему кто-то переносит COVID-19 тяжелее?
Многие люди с COVID-19 не попадают в больницу, но некоторые заболевают очень тяжелой формой болезни. Группы этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью умирали от COVID-19.
Частично этот более высокий риск связан с социально-экономическими факторами. Например, представители этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью будут жить в густонаселенных районах. Но 60% людей южноазиатского происхождения несут версию гена LZTFL1 с более высоким риском по сравнению с 15% среди белых людей и только 2% людей африканского или афро-карибского происхождения.
Симптомы коронавируса
Часто наблюдаемые симптомы:
- повышение температуры;
- кашель;
- потеря обоняния и вкуса;
- утомляемость.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
- боль в горле;
- различные другие болевые ощущения;
- головная боль;
- диарея;
- покраснение или раздражение глаз;
- сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- затрудненное дыхание или одышка;
- боль в грудной клетке;
- нарушение речи или двигательных функций или спутанность сознания.
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