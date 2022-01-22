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Почему больные COVID-19 теряют обоняние? Ученые объяснили

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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22 января, 07:00
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Стало известно, что женщины теряют обоняние и вкус после заражения коронавирусом на 10% чаще мужчин
Ученые назвали причину, почему у некоторых COVID-больных исчезает обоняние
Ученые назвали причину, почему у некоторых COVID-больных исчезает обоняние / Фото: Коллаж: Сегодня

Потеряет человек обоняние при заражении коронавирусом или нет – зависит от наличия у него определенных генов. Группа исследователей принялась искать генетические причины потери человеком запахов и вкусов после того, как было определено, что это неврологическая проблема.

Согласно новому исследованию, генетический фактор может объяснить, почему некоторые люди теряют обоняние и вкус при COVID-19, передает "Сегодня".

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Для исследования команда провела изучение генома тех, кто сообщил об указанных симптомах, и тех, кто обоняние не терял. Ученые нашли два гена, наличие которых на 11% увеличивает риск таких осложнений.

У кого чаще происходит потеря обоняния?

Как пишет "НВ", исследователи из 23andMe, компании, что занимается биотехнологиями, проанализировали данные почти 70 000 человек, принявших участие в онлайн-опросах после получения положительного результата COVID-теста. Среди них 68% сообщили о потере обоняния или вкуса в качестве симптома.

Исследовательская группа сравнила генетические различия между теми, кто потерял обоняние и вкус, и теми, кто этого не сделал. Они обнаружили, что два обонятельных гена — UGT2A1 и UGT2A2 — связаны с потерей обоняния и вкуса при COVID-19.

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Кроме того, стало известно, что женщины теряют обоняние и вкус после заражения коронавирусом на 10% чаще мужчин. Большинство людей, которые жалуются на эти изменения – молодежь в возрасте от 26 до 35 лет.

Исследователи не уверены, как вовлечены эти гены, хотя они подозревают, что инфицированные клетки могут привести к потере обоняния. Как правило, гены экспрессируются в тканях внутри носа, связанных с обонянием, и играют роль в обработке веществ, имеющих запах.

Этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% этнических европейцев, выяснили генетики.

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Отметим, что группа исследователей решила искать генетические причины потери человеком запахов и вкусов после того, как было определено, что это неврологическая проблема.

Что говорит врач?

"Как именно мы переходим от инфекции к потере обоняния, остается неясным. Ранние данные свидетельствуют о том, что опорные клетки обонятельного эпителия чаще всего заражаются вирусом, и, предположительно, это приводит к гибели самих нейронов", — сказал доктор медицинских наук, доцент отоларингологии в Университете Вандербильта, который не участвовал в исследовании, Джастин Тернер.

Почему кто-то переносит COVID-19 тяжелее?

Многие люди с COVID-19 не попадают в больницу, но некоторые заболевают очень тяжелой формой болезни. Группы этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью умирали от COVID-19.

Частично этот более высокий риск связан с социально-экономическими факторами. Например, представители этнических меньшинств в Великобритании с большей вероятностью будут жить в густонаселенных районах. Но 60% людей южноазиатского происхождения несут версию гена LZTFL1 с более высоким риском по сравнению с 15% среди белых людей и только 2% людей африканского или афро-карибского происхождения.

Симптомы коронавируса

Часто наблюдаемые симптомы:

  • повышение температуры;
  • кашель;
  • потеря обоняния и вкуса;
  • утомляемость.

У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:

  • боль в горле;
  • различные другие болевые ощущения;
  • головная боль;
  • диарея;
  • покраснение или раздражение глаз;
  • сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног.

Симптомы тяжелой формы заболевания:

  • затрудненное дыхание или одышка;
  • боль в грудной клетке;
  • нарушение речи или двигательных функций или спутанность сознания.

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