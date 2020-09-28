Новая волна COVID-19: почему число больных стремительно растет и как уберечься

Украина на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. Сейчас в стране число зараженных COVID-19 перевалило за 200 тысяч, а в сутки последнее время выявляют от 2500 до 3500 новых больных. Число зараженных будет продолжать стабильно расти, уверены врачи.

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Сайт "Сегодня" узнал, можно ли повысить иммунитет во время пандемии и как избежать заражения COVID-19.

Почему заболеваемость растет

Дети вернулись в школы, а студенты – в вузы. Это главная объективная причина всплеска заболеваемости, считает инфекционист Юрий Жигарев.

"Мы об этом предупреждали еще в августе, что если откроются школы и обучение будет не онлайн, то это приведет к вспышке. Дети мало болеют, но они переносчики и приносят инфекцию к родителям, бабушкам и дедушкам. Это была абсолютно предвиденная ситуация", – говорит врач-инфекционист.

А поскольку у людей нет иммунитета к коронавирусной болезни, поэтому число больных будет расти еще долго, поясняет эпидемиолог Людмила Мухарская.

"У вируса есть ниша для распространения. Сейчас пора, когда люди едут домой с отпусков, путешествий и возвращаются на работу. Плюс дети уже полмесяца ходят в школы и детсадики, студенты – в вузы. Люди, которые раньше целый сезон не контактировали стали собираться вместе и обмениваются возбудителями болезни. То есть, болезнь активней передается от носителя до здорового человека", – говорит эпидемиолог Людмила Мухарская.

Вторая причина внезапного всплеска больных в том, что лаборатории не выдают оперативных результатов. Если человек сегодня сдал ПЦР-тест, то он пойдет в статистику, когда лаборатория обработает собранный образец. Это может быть через два дня, а может быть через неделю и зависит от загруженности лаборатории.

"По моей информации, у некоторых лабораторных центрах Харькова, Одессы в начале сентября не хватало тест-систем. Только в последние дни они получили достаточно тест-систем, а до этого все пробы складывали в холодильник. И конечно, количество положительных результатов накопилось и мы имеем в статистике большой прирост и это надо учитывать. Я сейчас с мониторинговыми визитами езжу по Украине, вчера был в Харькове, сегодня – в Одессе и я не вижу такого внезапного роста числа больных. Постоянный рост идет каждый день, но не могу сказать, что сегодня больше, чем вчера или позавчера", – отмечает Юрий Жигарев.

Как выглядит коронавирус?

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Видео: Reuters

Можно ли поддержать иммунитет

Никакие препараты иммунитет не укрепят – это миф, говорят врачи. Чтобы поддерживать иммунитет надо вести в целом здоровый образ жизни.

Для этого нужно минимизировать вредные привычки, заниматься спортом, дышать свежим воздухом, хорошо высыпаться, питаться здоровой пищей и избегать стрессов. Чтобы не приходилось поднимать иммунитет, нужно его не ронять, говорит иммунолог Борис Донской.

"К счастью, только здоровым образом жизни можно поддержать иммунитет. Вы сами не будете рады, если повысите иммунитет. Это так же, как повысить температуру – ее повысить можно, но будет ли это полезно? Поэтому ни в коем случае не нужно принимать иммуномодулирующие препараты, кроме случаев тяжелых иммунодефицитов и то по четкой рекомендации от врача. Это примерно так же, как препараты, которые повышают активность нервной системы. Если принять такие препараты, то от этого лучше решать математические задачи не станешь, но и за руль лучше не садиться. Повысить общую функцию можно, но она станет ужасно неэффективной. Точно так же с иммунитетом. Есть множество препаратов, которые активируют его, но здоровья от этого не появится", – отмечает Донской.

Что касается защиты от коронавируса, то от него иммунитет не вырабатывается. Вакцина появится только весной следующего года. Однако приближается сезон гриппа и других респираторных заболеваний. Как он будут взаимодействовать с COVID-19 – еще не исследовано. Поэтому врачи советуют заранее вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать совмещения гриппа и коронавируса.

"Мы не знаем, как поведут себя два вируса в организме. Кажется, что наложение вирусов – это плохо. Но есть такое явление как интерференция вирусов, когда два вируса одновременно могут тормозить развитие друг друга. Но как будет – мы не знаем. Оба респираторные вирусы, они поражают одни и те же клетки и в определенной мере они конкурируют. Нет 100% вероятности, что человек подхватит два вируса и это будет очень плохо – все очень неоднозначно", – резюмирует Юрий Жигарев.

Как уменьшить риски заболеть COVID-19

Ничего нового от коронавируса еще не придумали. Сохранение социальной дистанции, гигиена рук и ношение масок остаются ключевыми рекомендациями для уменьшения риска заразиться коронавирусной инфекцией.

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Чтобы минимизировать риск заболеть COVID-19:

регулярно и тщательно очищайте руки спиртосодержащим средством для рук или мойте их водой с мылом. Мытье рук водой с мылом или средство для растирания рук на спиртовой основе убивает вирусы, которые могут быть на ваших руках;

водой с мылом. Мытье рук водой с мылом или средство для растирания рук на спиртовой основе убивает вирусы, которые могут быть на ваших руках; сохраняйте расстояние не менее 1 метра между собой и другими людьми. Когда кто-то кашляет, чихает или говорит, он разбрызгивает капли из носа или рта, которые могут содержать вирус. Если вы подойдете слишком близко, вы можете вдохнуть капельки, в том числе вирус COVID-19, если человек болен;

Когда кто-то кашляет, чихает или говорит, он разбрызгивает капли из носа или рта, которые могут содержать вирус. Если вы подойдете слишком близко, вы можете вдохнуть капельки, в том числе вирус COVID-19, если человек болен; избегайте людных мест. Когда люди собираются толпой, у вас больше шансов вступить в тесный контакт с кем-то, у кого есть COVID-19, и труднее поддерживать физическое расстояние в 1 метр;

Когда люди собираются толпой, у вас больше шансов вступить в тесный контакт с кем-то, у кого есть COVID-19, и труднее поддерживать физическое расстояние в 1 метр; избегайте прикосновения к глазам, носу и рту . Руки касаются многих поверхностей и могут подхватить вирусы. После заражения руки могут передать вирус в глаза, нос или рот. Оттуда вирус может проникнуть в ваше тело и заразить вас;

. Руки касаются многих поверхностей и могут подхватить вирусы. После заражения руки могут передать вирус в глаза, нос или рот. Оттуда вирус может проникнуть в ваше тело и заразить вас; соблюдайте правила респираторной гигиены . При кашле или чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или платком. Затем выбросьте использованные салфетки и вымойте руки;

. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или платком. Затем выбросьте использованные салфетки и вымойте руки; оставайтесь дома и самоизолируйтесь даже при незначительных симптомах, таких как кашель, головная боль, умеренная температура, до выздоровления. Избегание контактов с другими защитит их от возможных COVID-19 и других вирусов;

Также напомним, в Украине стало меньше "красных зон". 21 сентября вступили в силу новые карантинные ограничения.

Кроме того, инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры. Кроме того, медик добавил, что коронавирус – не приговор, а очередное респираторное заболевание, с которым люди обязательно справятся.

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В США уже тестируют вакцину от коронавируса на людях. Ее планируют выпустить в октябре. Как чувствуют себя первые вакцинированные от COVID и какие побочные эффекты проявляются у привитых добровольцев смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью.

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