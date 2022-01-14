Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почему COVID-19 постоянно мутирует? Эксперт ответил

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 12:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Врачи рекомендуют пройти курс вакцинации, чтобы защитить свой организм от разных вариантов коронавируса
Наша иммунная система умеет различать разные вирусы
Наша иммунная система умеет различать разные вирусы / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперт назвал причину мутации COVID-19. Кроме этого, он подчеркнул, что микс гриппа и коронавируса в организме одного человека очень угрожающий.

Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко, передает "Коронавирус_инфо".

Реклама

Причина мутации

"Невакцинированный человек – это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не вакцинированы", — отметил Сергей Комиссаренко.

Он добавил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 очень опасный.

Нагрузка на иммунную систему

Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому очень важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.

Реклама

Какие COVID-вакцины дольше защищают от "Омикрона"

Британские ученые рассказали, какие вакцины, что используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Реклама

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Атака с угрозами. Что говорят в СБУ о ночном взломе правительственных сайтов Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве загорелся дом (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Фото дня. Киевский парк облюбовали лебеди и целые стаи птиц Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

41 042

заболело за неделю в Украине

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять