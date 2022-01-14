Почему COVID-19 постоянно мутирует? Эксперт ответил

Врачи рекомендуют пройти курс вакцинации, чтобы защитить свой организм от разных вариантов коронавируса

Наша иммунная система умеет различать разные вирусы / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперт назвал причину мутации COVID-19. Кроме этого, он подчеркнул, что микс гриппа и коронавируса в организме одного человека очень угрожающий.

Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко, передает "Коронавирус_инфо".

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Причина мутации

"Невакцинированный человек – это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не вакцинированы", — отметил Сергей Комиссаренко.

Он добавил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 очень опасный.

Нагрузка на иммунную систему

Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому очень важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.

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Какие COVID-вакцины дольше защищают от "Омикрона"

Британские ученые рассказали, какие вакцины, что используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

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Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

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