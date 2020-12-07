Почему локдаун нужен именно в январе. В Кабмине назвали причину

Жесткий карантин в Украине, судя по всему, будет с начала января и на три недели

Локдаун в январе во время праздников позволит экономике менее болезненно перенести ограничения, чем если бы жесткий карантин был введен уже сейчас. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, карантин выходного дня позволил не просто сбить волну эпидемии, а стабилизировать определенное количество заболеваний.

Министр объяснил, что правительство рассматривает январский вариант для того, чтобы совместить жесткие ограничения с праздничным периодом.

"Мы прекрасно понимаем, что жесткие ограничения – это удар по экономике. Чем жестче они будут – тем труднее будет из них выходить. Поэтому говорится о том, что совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом будет для экономики менее болезненным, чем их введение немедленно", – сказал Немчинов.

Как сообщали новости "Сегодня", жесткий карантин в Украине собираются ввести с начала января и предварительно на три недели. При этом обещают не останавливать работу общественного и междугороднего транспорта. И министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Читайте подробней, как будем встречать Новый год и чего ждать дальше.

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В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине впервые с лета позитивная динамика заболеваемости COVID-19. По его словам, именно карантин выходного дня позволил сбить ураганную заболеваемость.

Видео: Сегодня

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