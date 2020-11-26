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Почему локдаун нужно вводить на три недели: эпидемиолог дала ответ

26 ноября, 14:19

Виталий Андроник , Сергей Мартынец

Необходимо максимально сократить контакты между людьми, чтобы разорвать цепочку заболеваемости

В Кабмине уже рассматривают несколько вариантов локдауна на срок от двух до трех недель. В связи с этим эпидемиолог Катерина Сояк в комментарии "Сегодня" рассказала, на какой период нужно вводить карантин в Украине, чтобы он действительно помог.

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Если оценивать с точки зрения эпидемиологии, то чем больше сможем сократить контакты между людьми, тем лучше.

"Если брать две недели или три, то больше повлияет на распространение вируса три недели. Но такое решение должно очень хорошо взвешиваться, рассматриваться со всех сторон – насколько это необходимо сейчас. Нужно оценивать загруженность больниц, сколько мы "выиграем" коек с помощью карантина", – говорит Катерина Сояк.

Если брать карантин, который был в марте-мае, то он действительно помог растянуть заболеваемость во времени. Но это время никак не использовали.

"Ничего не наладили в системе здравоохранения, не создали безопасные условия работы, обучения. Поэтому все вышли с карантина и начали заражать друг друга. То есть, этим временем не воспользовались. На сегодняшний день, наверное, что-то надо предпринять, потому что больницы переполнены", – добавила эпидемиолог.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

А сегодня глава МВД Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос компенсаций для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин эпидемиолог локдаун

Источник: Сегодня

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