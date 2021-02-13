Почему остановили закупки БЦЖ и когда в Украине будет вакцина от туберкулеза?

Украина может остаться без прививки от туберкулеза. Иммунизировать детей просто нечем. БЦЖ – одна из первых и обязательных прививок, которую должны получать дети. Теперь их выписывают из роддомов фактически незащищенными от болезни.

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Людмила Гаврилюк узнавала, почему остановились закупки БЦЖ и когда будет вакцина.

Роженица Ольга Прокопенко в последний раз берет обед в роддоме – первое, второе и десерт. Сегодня ее с новорожденной дочкой выписывают домой. Еще до родов женщина узнавала о всех необходимых прививках. Впрочем, когда родила, оказалось – от туберкулеза ее ребенка не вакцинируют.

Молодая мать говорит, что расстроилась, потому что первого ее ребенка вакцинировали полностью и все прививки были сделаны по плану. А сегодня в справке о выписке новорожденного Ани, как и остальных детей страны, укажут "без вакцины БЦЖ".

БЦЖ, или вакцину от туберкулеза, колют младенцам на второй день после рождения. Впрочем, теперь холодильники в роддомах – пустые, потому что вакцины нет. Срок годности болгарской вакцины истек еще 31-го января, а новую партию так и не завезли. Холодильники в роддомах помыли и даже выключили из розеток. Ожидают новую партию.

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Врач-неонатолог роддома Галина Рублева говорит:

"Эта вакцина у нас закончилась 29 января, мы использовали последний флакон. У нас мамы очень удивляются, они растеряны, потому что не знают, когда можно будет вакцинировать своего ребенка и что будет дальше. Учитывая, что в нашей стране ВОЗ объявила эпидемию туберкулеза и увеличивается количество штаммов, то это довольно серьезно. Потому что с туберкулезом может встретиться каждый ребенок".

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Больше всего младенцев в Украине вакцинируют именно БЦЖ. И просто в роддомах. Поэтому частные клиники эту вакцину не закупают. Поэтому сделать прививки от туберкулеза теперь просто негде. Последний раз завозили в страну эту вакцину еще два года назад. На этот раз закупали не в Болгарии, а в Индии. Ее должны были завезти в декабре 2020.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер объясняет сложившуюся ситуацию с вакциной:

"У нас был запрос в ноябре 2020 на 119 тысяч доз БЦЖ-вакцины. Но мы не смогли этого сделать, потому что вакцина была из института в Индии и не была сертифицирована в Украине. Все это время мы ждали, пока Министерство здравоохранения предоставит разрешение. Как только это произойдет, мы сразу же вышлем вам вакцину".

Вакцину не сертифицировали, потому что производитель не предоставил всех документов. Так новостям "Сегодня" объяснили в Министерстве здравоохранения. В ведомстве говорят, что они напрямую не закупают вакцину, это делает поставщик. А необходимое количество доз оплатили еще в 2018 году.

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Руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике Минздрава Сергей Литовка рассказывает:

"Производитель должен был предоставить пакет документов для регистрации и он не предоставил его. И в дальнейшем мы не можем никаким образом повлиять на это, так как производитель находится за границей и он выбирается поставщиком".

Пока точной даты получения вакцины нет. Обещают, что скоро. Первый пакет документов для сертификации препарата уже подали.

Видео: Сегодня

Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что, кроме новой волны коронавируса, Европе грозит эпидемия туберкулеза.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский призвал к вакцинации и напомнил, что туберкулез и корь не менее опасны, нежели коронавирус.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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