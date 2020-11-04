Минимум 3 миллиона в день – сколько зарабатывают лаборатории на COVID-19

Лаборатории работают с рентабельностью в 70%

Лаборатории, которые проводят ПЦР-тесты на COVID-19 в Украине,зарабатывают до 3,1 млн грн в день. При этом количество тестирований увеличивается с каждым днем и скоро начнут использовать новые тесты.

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О суммах зараьотков лабораторий на тестировании заявил Алексей Хмельницкий, председатель Киевского областного территориального управления Антимонопольного комитета.

По данным расследования АМКУ, средняя цена на эту услугу в гослабораториях – 900 грн, в частных – от 580 грн до 3400 грн.

Сайт "Сегодня" разобрался, от чего зависит цена на ПЦР-тест.

Справка. Производитель украинских ПЦР-тестов "Укргентех" рассказал "Сегодня", что продает лабораториям тест-системы, в которых проведение одной реакции стоит 60 грн.

Цена ПЦР-теста

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Областные лаборатории Минздрава покупают тесты в "Укргентеха" по 6000 грн за одну тест-систему. Это единственный украинский производитель ПЦР-тестов.

В тест-систему входит шесть пробирок и реагенты, которых хватает на 100 реакций. Одна реакция – 60 грн.

"Это стандартная цена, которая была до эпидемии. В нее включены сырье, работа лаборантов", – поясняет Бижан Шарапов, сооснователь "Укргентех".

Государственные лаборатории берут за ПЦР-тест около 900 грн.

Почему получается такая сумма?

60 грн – это только стоимость реактивов и пробирок в расчете на получение одного результата.

У лабораторий есть еще и другие затраты. Это работа медика, который забирает мазок из носа и горла; лаборанта, который проводит реакцию; стоимость халатов, одноразовых перчаток, транспортировки, хранения материалов и так далее.

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Включая тест-систему, себестоимость исследования методом ПЦР составляет 700-800 грн, рассказал глава Минздрава Максим Степанов "Радио Свободе".

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Почему в частных лабораториях за тест просят до 2500 грн

Когда Антимонопольный комитет проанализировал цены на тесты в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской областях и в Киеве, то обнаружил, что наценка колеблется от 40 до 70%.

Такой разброс в наценке ничего не нарушает, заявляют в АМКУ. На рынке работает много компаний и конкуренция достаточно высокая.

При этом в некоторых городах есть явный перекос в сторону частных лабораторий. Например, в Киеве более 70% всех тестов проводят частники и менее 30% – государственные.

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В Одессе и Львове доля частных лабораторий – примерно 50%. В Харькове – 40%.

Мы проверили цены в пяти крупных городах.

Самый дорогой ПЦР-тест на мы нашли за 2600 грн, который предлагает лаборатория в Харькове.

Самый дешевый тест мы нашли в Киеве – 680 грн.

В других регионах цены начинаются от 1000 грн и доходят до 2000 грн.

Сколько зарабатывают лаборатории на ПЦР-тестах?

На 3 ноября самое большое число тестов в Киеве провела лаборатория "Дила" – 2095. На сайте лаборатории цена за несрочный ПЦР-тест – 1480 грн, а за срочный – 1800.

Только за один день и в одном городе лаборатория заработала минимум 3 100 600 грн!

Небольшие лаборатории тоже хорошо зарабатывают. Например, лаборатория в Виннице "Медилабс" за тот же день провела 585 ПЦР-исследований и заработала 877 500 грн.

Но надо отметить, в частных лабораториях немного другое ценообразование. Частники покупают иностранные-тест системы из Южной Кореи, Германии, Китая. Они в принципе дороже, поскольку еще импортер делает свою наценку.

У них тесты дороже поскольку сильно упал спрос по другим услугам. У частников простаивает огромное количество оборудования.

"Поскольку у них упали потоки по другим позициям, то они за счет ПЦР-тестов компенсируют потери в других областях", – поясняет Бижан Шарапов.

На днях стало известно, что Украина производит свою вакцину от коронавируса. Ученые уже представили президенту Владимиру Зеленскому первые результаты доклинических испытаний, которые продолжались полгода. Сайт "Сегодня" узнал, когда вакцина будет готова и когда начнется ее тестирование на людях.

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