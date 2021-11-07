Почему проверяет полиция? Основные разъяснения по проверке COVID-документов

Полицейские проводят профилактические мероприятия по предупреждению и выявлению правонарушений, связанных с карантинными ограничениями

Полиция проверяет COVID-документы в красной зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

В некоторых областях Украины, где ужесточили карантинные ограничения, начались проверки ковид-документов. В транспорт, заведения общественного питания и другие общественные места не пускают без сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов.

Сайт "Сегодня" пишет о ключевых разъяснениях от полиции по проверке COVID-документов.

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У некоторых людей возникают вопросы о деятельности полиции.

Почему проверяет полиция?

На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предупреждения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, полномочия возлагаются на:

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органы исполнительной власти;

органы местного самоуправления;

органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;

учреждения здравоохранения;

предприятия;

учреждения и организации независимо от форм собственности, а также граждан.

Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.

Полиция напоминает, что они – центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка.

Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, прежде всего служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

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Где именно нужны COVID-документы?

Действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидембезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

То есть, в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.

Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236.

Норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидембезопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

Человек имеет право на тайну о состоянии своего здоровья

Согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факт обращения за медицинской помощью, диагноз, а также о сведениях, полученных при его здоровье медицинское обследование.

Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, но в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

Какие области входят в красную зону

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская

С 1 ноября к красной зоне причислен также Киев.

Какие области входят в оранжевую зону

Винницкая

Волынская

Полтавская

Тернопольская

Харьковская

Черкасская

Черновицкая

Какие области входят в желтую зону

Кировоградская

Закарпатская

Коронавирус в Украине

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1119, медработников – 195).

За прошлые сутки госпитализировали – 5652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8520 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

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