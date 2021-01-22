Украинцы стали реже тестироваться на COVID-19: пять причин, почему

Из-за того, что украинцы стали реже тестироваться на COVID-19, лаборатории загружены менее чем на 50%

В Украине сокращается тестирование на COVID-19. Сейчас в стране проводят в два раза меньше тестов, чем в ноябре. В Минздраве разводят руками – украинцы сами не идут проверяться.

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Почему украинцы меньше обращаются к врачам за тестированием, разбирались новости "Сегодня".

Что со статистикой по тестированию?

В Украине тестировали мало, а стали еще меньше. В ноябре у нас в среднем проводили по 40 тыс. тестов в день, а в отдельные дни – и до 50 тысяч.

Это был рекордный месяц по количеству тестов. Лаборатории были настолько перегружены, что почти такое же количество тестов оставались необработанными.

Тогда главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня" сказал, что пойдут дальше и будут тестировать еще больше.

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Что изменилось?

Декабрь. Лаборатории проводят в среднем 35,7 тыс. тестов в сутки.

Январь – 22,2 тыс. тестов.

Количество проведенных ПЦР-тестов в Украине с 1 ноября 2020-го по 19 января 2021 года. По данным Центра общественного здоровья / Фото: Сегодня

Достаточно ли в Украине тестируют для отслеживания вспышки?

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Чтобы понять, достаточно ли страна тестирует, нужно посмотреть, сколько проводят тестов для выявления одного инфицированного.

Всемирная организация здравоохранения предложила процент положительных результатов ниже 10% – в качестве общего критерия адекватного тестирования.

Страны, которые проводят мало тестов, чтобы выявить одного больного, вряд ли проводят тестирование достаточно широко.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

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В некоторых странах, таких как Австралия и Южная Корея, показатель положительных результатов составляет менее 1% – они проводят сотни или даже тысячи тестов для каждого обнаруженного случая.

Другие страны, как Мексика, Украина, проводят только несколько тестов – пять или меньше – для каждого подтвержденного случая. Это значит, что тестируются явно больные люди с выраженными симптомами. Это не позволяет видеть масштабы эпидемии.

Процент позитивных тестов в разных странах:

Украина – 28,9%;

Польша – 11,4%

Латвия – 8,2%;

Дания – 1,2%

Южная Корея – 0,9%.

Процент положительных ПЦР-тестов в странах мира. Чем больше процент, тем менее широко тестируется населения страны / Фото: Сегодня

Почему украинцы не хотят тестироваться?

Причина № 1 . Украинцы меньше боятся заболеть

Главная причина, почему меньше делается тестов, – уменьшается заинтересованность населения делать тест. Люди с легкими симптомами не идут к врачу, говорит Татьяна Лутай, завотделом эпиднадзора в Житомирском областном лабораторном центре.

Похоже, это правда. Социологическая группа "Рейтинг" на днях провела опрос. Украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19, а также стали меньше следить за новостями о коронавирусе.

По данным опроса, боятся заболеть порядка 40% (в ноябре 2020 года – 57%). Что заболеют их близкие и родные люди, волнуются 78% (в ноябре – 87%).

"Люди морально истощились. Истощились смотреть статистику, устали находить логику в действиях политиков, устали жить в условиях полной неопределенности и непонимания, что будет дальше и когда это закончится", – поясняет Ирина Саченко, психолог компании "Meclee".

Причина №2. Мобильные бригады перестают финансироваться

Раньше работали мобильные бригады, которые приезжали домой к пациенту и забирали мазки, но они перестают финансироваться, говорит Татьяна Лутай, завотделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Житомирского областного лабораторного центра

Теперь больной должен пойти к врачу сам или вызывать скорую.

Возможно, это тоже повлияло и люди с симптомами просто не тестируются на дому и к врачу тоже не идут.

Причина №3. Количество больных может уменьшаться.

"Карантинные мероприятия действуют и дают свой эффект. Возможно, они не в полной мере соблюдаются и контролируются, но это один из лучших способов снизить эпидемию", – говорит Татьяна Лутай.

Уменьшение больных показывает и статистика, которую публикует Минздрав.

Причина №4. Негативный опыт сдачи теста.

С сентября лаборатории начали перезагружаться. В лаборатории приходило больше образцов, чем они способны обработать. Результатов приходилось ждать от трех дней до почти двух недель.

Это все отложилось в памяти – никто не хочет столько ждать на самоизоляции столько времени. Также поначалу была непонятен алгоритм сдачи теста бесплатно и украинцы шли в частные лаборатории, где стоимость теста начинается от 900 грн.

В МОЗ утверждают, что проблема решена – мощности лабораторий усилены и проблем с задержками больше не возникнет. Сейчас лаборатории загружены на 50%.

"В течение двух месяцев в лаборатории менее 40% нагрузки. Даже образцы, которые приходят в шестнадцать-семнадцать часов, исследуются в тот же день. Тогда как в загруженный период результат давался на вторые-третьи сутки. И результаты сразу вносят в систему и врач в онлайн-режиме видит их. Ни очередей с тестированием нет, ни очередей с выдачей результатов", – рассказала Татьяна Лутай.

Причина №5. Украинцы меньше ездят за границу

Значительная часть тестов проводятся для поездки за границу. В декабре многие граждане ехали на Новый год за границу.

Праздники закончились и выезжать за границу стали меньше, поэтому и количество тестов сократилось, предполагает Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.

Ранее "Сегодня" проверили слухи, что в Украине якобы большинство тестов на коронавирус ввозятся из РФ. К слову, в стране нет запрета на ввоз российских ПЦР-тестов.

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