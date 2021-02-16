Почему в Украине не началась COVID-вакцинация? Ответил министр Степанов

15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов.

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Почему так произошло и когда украинцы смогут привиться от COVID-19 – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Почему не началась вакцинация?

"У нас была уверенность, что вакцина должна быть до 15 февраля. Откуда основывалась эта уверенность? Первое – это по заключенным договорам между Украиной и производителями, где четко предусмотрены количество и сроки поставок. Возникли определенные проблемы логистического характера", – сказал Степанов.

Министр добавил, что в рамках инициативы COVAX Украина также должна была получить 117 тыс. доз препарата Pfizer в середине февраля. Однако возникли "определенные бюрократические трудности", которые не зависят от нашей страны.

Когда начнется вакцинация?

Степанов подчеркнул, что вся инфраструктура уже готова. В частности, сформированы мобильные бригады, которые будут прививать, а также списки людей, которым сделают прививки на первом этапе.

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"Я думаю, что проблемы будут решены буквально за несколько дней. Сразу же после брифинга у меня очередные переговоры с производителем – именно о доставке вакцины в Украину. Я рассчитываю, что на этой неделе мы сделаем первую прививку от коронавирусной болезни", – отметил министр.

Напомним, ранее Степанов рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Также он прокомментировал расследование НАБУ в отношении закупок COVID-вакцин. Министр считает, что это один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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