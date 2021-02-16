Українська
$ 27,97
33,93
  1. Последние новости Украины

Почему в Украине не началась COVID-вакцинация? Ответил министр Степанов

16 февраля, 12:26

Виталий Семченко Виталий Семченко

Иммунизация населения откладывается из-за логистических проблем

15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация от коронавируса. Однако кампанию пришлось отложить – власти до сих пор не получили первую партию препаратов.

Реклама

Почему так произошло и когда украинцы смогут привиться от COVID-19 – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Почему не началась вакцинация?

"У нас была уверенность, что вакцина должна быть до 15 февраля. Откуда основывалась эта уверенность? Первое – это по заключенным договорам между Украиной и производителями, где четко предусмотрены количество и сроки поставок. Возникли определенные проблемы логистического характера", – сказал Степанов.

Министр добавил, что в рамках инициативы COVAX Украина также должна была получить 117 тыс. доз препарата Pfizer в середине февраля. Однако возникли "определенные бюрократические трудности", которые не зависят от нашей страны.

Когда начнется вакцинация?

Степанов подчеркнул, что вся инфраструктура уже готова. В частности, сформированы мобильные бригады, которые будут прививать, а также списки людей, которым сделают прививки на первом этапе.

В тренде
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине откладывается: что произошло
Реклама

"Я думаю, что проблемы будут решены буквально за несколько дней. Сразу же после брифинга у меня очередные переговоры с производителем – именно о доставке вакцины в Украину. Я рассчитываю, что на этой неделе мы сделаем первую прививку от коронавирусной болезни", – отметил министр.

Напомним, ранее Степанов рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Также он прокомментировал расследование НАБУ в отношении закупок COVID-вакцин. Министр считает, что это один из инструментов информационной войны против него лично и его команды в Минздраве.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина коронавирус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно обычному человеку
Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно обычному человекуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять