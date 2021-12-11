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Почему в Украине ужесточили карантин? Кузин назвал причины

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 17:39
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С 6 декабря в стране начали действовать новые карантинные правила, но большинство ограничений касаются невакцинированных украинцев
В Минздраве объяснили, почему ужесточили правила карантина
В Минздраве объяснили, почему ужесточили правила карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны коронавируса.

Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин, передает "ТСН".

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Он заявил, что сейчас страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

"При отмене или упрощении карантинных требований там (в странах Европы — Ред.) столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас – это сдерживание ситуации. Усиление каратина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимым мероприятием для того, чтобы не допустить очередной COVID-вспышки", — сказал Кузин.

Что с заболеваемостью?

За 10 декабря в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них детей – 991, а медработников – 199.

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За прошлые сутки госпитализировали 2307 человек, а смертельных случаев – 446. Выздоровели от коронавируса 25 861 человек.

За все время пандемии:

  • заболело – 3 553 817 человек;
  • выздоровело – 3 184 287 человек;
  • летальных исходов – 2 90 789.

Что с темпами вакцинации?

За сутки 168 359 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированы – 112 561 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 человек.

В общей сложности проведено 26 452 547 прививок.

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