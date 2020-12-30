Почему вырастет цена на полис ОСАГО в следующем году

Каждый водитель обязан оформлять полис ОСАГО, и то, что в 2021 году прогнозируется подорожание обязательного страхования автогражданской ответственности, явно никого не обрадует. Но у владельцев автомобилей и мотоциклов нет иного выхода. По закону, каждый владелец транспортного средства обязан иметь актуальную страховку ОСАГО для того, чтобы пользоваться своим транспортом. Иначе использование транспорта для передвижения запрещено.

В чем суть страховки ОСАГО? Когда происходит авария, то виноватая сторона обязана возместить ущерб тем, кто пострадал из-за ее действий. Но ремонт автомобиля, как и лечение потерпевших, – это дорогостоящее занятие. И не всегда есть возможность выделить необходимую сумму помимо собственных расходов еще и на возмещение нанесенных убытков. А порой и вовсе можно столкнуться с недобросовестным водителем, который не захочет платить по счетам. Для этого и существует полис ОСАГО. В случае аварии возмещение производит страховая компания виновной стороны.

Цена полиса ОСАГО очень демократична, особенно на фоне остальных страховых продуктов. Но рост стоимости обязательного страхования – это прогнозируемая мера, с учетом состояния страхового рынка. Размер и количество страховых выплат выросли в сравнении с прошлым годом. По статистике, за 10 месяцев 2020 года количество страховых случаев увеличилось на 5000, и также увеличилась сумма среднего страхового платежа.

Зимой же происходит практически половина всех ДТП за год, т.е. следует ждать еще большего роста этих показателей. Плюс ко всему подорожала стоимость ремонта транспорта, что в сумме дает серьезные предпосылки к подорожанию ОСАГО. Предполагается, что ОСАГО станет дороже на 10-20%. Это необходимая мера для того, чтобы страховые компании могли выполнять свои обязательства и гарантировать необходимое возмещение при возникновении страхового случая.

Как рассчитывается цена полиса ОСАГО в Украине

Но не стоит пугаться такого прогноза. Средняя стоимость ОСАГО в Украине на данный момент составляет 730 грн. И подорожание на 10% не сильно ударит по бюджету водителей. К тому же, есть возможность оформить ОСАГО онлайн на платформе онлайн-страхования Ukasko и сэкономить на страховке. Автогражданка онлайн всегда стоит дешевле, чем бумажный бланк. Как минимум, на 10%.

Данная скидка заложена изначально в государственную формулу, по которой рассчитывается цена ОСАГО. Ведь страховка не имеет фиксированной цены, а рассчитывается индивидуально. Существует единый базовый платеж, размер которого одинаковый для всех водителей. И целый список корректирующих коэффициентов, которые влияют на итоговую цену ОСАГО и могут как повышать, так и понижать ее. К таким значениям относятся: тип, марка и объем двигателя транспортного средства, город прописки владельца, сфера использования автомобиля, например, такси, наличие или отсутствие льгот и др. И именно понижающий коэффициент предусмотрен для оформления ОСАГО онлайн.

Как сэкономить на страховке на автомобиль

Учитывая все эти факторы, а также тот момент, что страховая компания также оказывает непосредственное влияние на цену автогражданки, имеет смысл сравнить предложения от разных компаний перед покупкой. И сделать это можно с помощью агрегатора цен Ukasko https://ukasko.ua/insurance/osago. Как это работает?

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