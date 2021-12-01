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Почти 12 тыс. за сутки! Количество новых случаев COVID-19 снова возросло

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 08:20
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За все время пандемии в Украине заболело – 3 450 341 человек, а умерло 86 532 человека
В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
В Украине обнаружили новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11960 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207).

Об этом сообщает прессслужба Минздрава.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 629 человек;
  • летальных исходов – 557;
  • выздоровело – 26 160 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 1592;
  • Винницкая область – 608;
  • Волынская область – 530;
  • Днепропетровская область – 419;
  • Донецкая область – 666;
  • Житомирская область – 214;
  • Закарпатская область – 409;
  • Запорожская область – 760;
  • Ивано-Франковская область – 281;
  • Киевская область – 704;
  • Кировоградская область – 135;
  • Луганская область – 229;
  • Львовская область – 417;
  • Николаевская область – 406;
  • Одесская область – 287;
  • Полтавская область – 905;
  • Ровенская область – 485;
  • Сумская область – 384;
  • Тернопольская область – 231;
  • Харьковская область – 613;
  • Херсонская область – 257;
  • Хмельницкая область – 586;
  • Черкасская область – 557;
  • Черновицкая область – 152;
  • Черниговская область – 133.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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