Почти 12 тыс. за сутки! Количество новых случаев COVID-19 снова возросло

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11960 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1088, медработников – 207).
Об этом сообщает прессслужба Минздрава.
Также за прошлые сутки:
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- госпитализировано – 3 629 человек;
- летальных исходов – 557;
- выздоровело – 26 160 человек.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 1592;
- Винницкая область – 608;
- Волынская область – 530;
- Днепропетровская область – 419;
- Донецкая область – 666;
- Житомирская область – 214;
- Закарпатская область – 409;
- Запорожская область – 760;
- Ивано-Франковская область – 281;
- Киевская область – 704;
- Кировоградская область – 135;
- Луганская область – 229;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 406;
- Одесская область – 287;
- Полтавская область – 905;
- Ровенская область – 485;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 231;
- Харьковская область – 613;
- Херсонская область – 257;
- Хмельницкая область – 586;
- Черкасская область – 557;
- Черновицкая область – 152;
- Черниговская область – 133.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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