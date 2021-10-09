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Почти 150 тыс. за сутки. В Украине увеличилось количество вакцинированных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 08:58
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Одну дозу получил 73 961 человек, полностью иммунизированы – 74 774 человека
За сутки в Украине вакцинировались почти 150 тыс. людей
За сутки в Украине вакцинировались почти 150 тыс. людей / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 8 октября 148 735 человек вакцинированы против COVID-19.

Об этом пишет Минздрав.

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С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу 7 495 411 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.

В течение суток работали:

  • 962 мобильные бригады;
  • 3153 пункта прививки;
  • 350 центров вакцинации.

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В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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