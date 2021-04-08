Почти 1900 в одном регионе: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

В Украине сразу в семи регионах за последние сутки, 7 апреля, зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего их было в столице.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, большой прирост обнаружили в таких регионах:
- г. Киев – 1886;
- Харьковская область – 1427;
- Львовская область – 1255;
- Хмельницкая область – 1158;
- Одесская область -1142;
- Донецкая область – 1016;
- Днепропетровская область – 1005.
В то же время меньше всего новых заболевших за сутки было в Кировоградской (217) и Луганской (264) областях.
Напомним, всего в Украине за прошлые сутки, 7 апреля, подтвердили 19 419 новых случаев заражения коронавирусом.
Также сообщалось, что в Черновицкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла беременная 29-летняя врач-педиатр Марьяна Малинник.
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