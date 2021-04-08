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Почти 1900 в одном регионе: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

8 апреля, 08:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Киев все ближе к отметке в 2000

В Украине сразу в семи регионах за последние сутки, 7 апреля, зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего их было в столице.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, большой прирост обнаружили в таких регионах:

  1. г. Киев – 1886;
  2. Харьковская область – 1427;
  3. Львовская область – 1255;
  4. Хмельницкая область – 1158;
  5. Одесская область -1142;
  6. Донецкая область – 1016;
  7. Днепропетровская область – 1005.

В то же время меньше всего новых заболевших за сутки было в Кировоградской (217) и Луганской (264) областях.

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Напомним, всего в Украине за прошлые сутки, 7 апреля, подтвердили 19 419 новых случаев заражения коронавирусом.

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Также сообщалось, что в Черновицкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла беременная 29-летняя врач-педиатр Марьяна Малинник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев эпидемия Украина коронавирус COVID-19
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