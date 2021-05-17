Почти 260 украинских военных пропали без вести на Донбассе и в Крыму – Денисова

Для эффективной работы поиска пропавших, необходимо обновить состав рабочей группы, считает уполномоченная Верховной рады по правам человека

Встреча с родственниками пропавших без вести, фото: Людмила Денисова

Почти 260 украинских военных пропали без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины", - написала Денисова.

По ее словам, родственники пропавших военных выразили обеспокоенность относительного того, что с лета 2020 года не было заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Денисова отметила, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав.

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"Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обращусь к главе Офиса президента Украины Андрея Ермака", - добавила она.

Также ранее Денисова сообщила, что украинский политзаключенный Валентин Выговский, который 7-й год находится в незаконном заключении в РФ, намерен объявить голодовку.

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