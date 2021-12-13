Почти 29 часов в пути! В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут (фото)

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд по самому длинному железнодорожному маршруту. Он одолевает на своем пути 1806 километров.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Поезд №5/6 по маршруту Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей. Он делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.
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Первые пассажиры поезда. Фото: УЗ
График и время в пути
При покупке билета на сайте УЗ можно увидеть, что поезд курсирует не каждый день. По четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя.
При этом время в пути составляет 27 часов 34 минут, если ехать из Мариуполя в Рахов. И 28 часов 46 минут, если направляться в обратном направлении.
Самые дешевые билеты стоят около 430 гривен.
Вагоны оборудованы:
- пеленающими столиками,
- экологически чистыми туалетами,
- системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования,
- системами современного кондиционирования воздуха,
- розетками и USB-портами,
- сигнализацией в каждом пассажирском купе,
- пультами регулировки освещения с 4 режимами,
- индикаторами занятости гардеробной,
- кнопками вызова проводника и т.д.
Актуальные условия проезда в поездах
С 21 октября в Украине действуют новые правила поездок между областями. Для путешествий в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 9 (действительные 72 часа).
Раньше мы писали:
- "Укрзализныця" сменит комиссионный сбор при покупке, возврате или бронировании билета, а также повысит их стоимость.
- С 26 ноября "Укрзализныця" упростила покупку некоторых видов билетов, а именно на региональные поезда.