Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Почти 29 часов в пути! В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 09:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд следует через семь областей и соединяет восток и запад страны
Поезд между Мариуполем и Раховом будет курсировать не каждый день.
Поезд между Мариуполем и Раховом будет курсировать не каждый день. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд по самому длинному железнодорожному маршруту. Он одолевает на своем пути 1806 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Реклама

Поезд №5/6 по маршруту Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей. Он делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

Реклама

Первые пассажиры поезда. Фото: УЗ

График и время в пути

При покупке билета на сайте УЗ можно увидеть, что поезд курсирует не каждый день. По четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя.

Реклама

При этом время в пути составляет 27 часов 34 минут, если ехать из Мариуполя в Рахов. И 28 часов 46 минут, если направляться в обратном направлении.

Самые дешевые билеты стоят около 430 гривен.

Вагоны оборудованы:

  • пеленающими столиками,
  • экологически чистыми туалетами,
  • системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования,
  • системами современного кондиционирования воздуха,
  • розетками и USB-портами,
  • сигнализацией в каждом пассажирском купе,
  • пультами регулировки освещения с 4 режимами,
  • индикаторами занятости гардеробной,
  • кнопками вызова проводника и т.д.

Актуальные условия проезда в поездах

С 21 октября в Украине действуют новые правила поездок между областями. Для путешествий в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 9 (действительные 72 часа).

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! Серфингисты катаются на морских волнах в Одессе

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять