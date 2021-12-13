Почти 29 часов в пути! В Украине запустили самый длинный железнодорожный маршрут (фото)

Поезд следует через семь областей и соединяет восток и запад страны

Поезд между Мариуполем и Раховом будет курсировать не каждый день. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" отправила в первый рейс поезд по самому длинному железнодорожному маршруту. Он одолевает на своем пути 1806 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Поезд №5/6 по маршруту Мариуполь – Рахов соединяет 7 областей. Он делает остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах.

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Первые пассажиры поезда. Фото: УЗ

График и время в пути

При покупке билета на сайте УЗ можно увидеть, что поезд курсирует не каждый день. По четным числам он отправляется из Рахова, по нечетным – из Мариуполя.

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При этом время в пути составляет 27 часов 34 минут, если ехать из Мариуполя в Рахов. И 28 часов 46 минут, если направляться в обратном направлении.

Самые дешевые билеты стоят около 430 гривен.

Вагоны оборудованы:

пеленающими столиками,

экологически чистыми туалетами,

системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования,

системами современного кондиционирования воздуха,

розетками и USB-портами,

сигнализацией в каждом пассажирском купе,

пультами регулировки освещения с 4 режимами,

индикаторами занятости гардеробной,

кнопками вызова проводника и т.д.

Актуальные условия проезда в поездах

С 21 октября в Украине действуют новые правила поездок между областями. Для путешествий в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста определения антигена COVID-19 9 (действительные 72 часа).

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