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Почти 60 новых "имен". Украина расширила список наркотиков и психотропов

10 марта, 23:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кабмин надеется, что это поможет полиции бороться с распространением запрещенных препаратов

Кабинет министров предлагает расширить список запрещенных в Украине наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.

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Как сообщает Корреспондент, соответствующий проект постановления правительство приняло на заседании 10 марта.

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В частности, авторы документа предлагают внести:

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  • 17 новых наименований в список особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен;
  • 36 позиций в список особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен;
  • 5 позиций в список прекурсоров, оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Данное решение призвано дать правоохранительным органам возможность принимать дальнейшие процессуальные решения на этапе досудебного следствия.

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Напомним, на прошлой неделе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за легализацию медикаментов на основе каннабиса.

Как мы уже сообщали, в 2020 году из незаконного оборота изъяли почти 6 тонн, или более 7 млн доз запрещенных веществ. При этом практически каждый седьмой сбыт осуществлялся через интернет.

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наркотики психотропы наркотические средства психотропные препараты прекурсоры

Источник: Сегодня

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