Почти 8 тысяч в сутки: в Украине прогнозируют новые коронавирусные "рекорды"

Ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского (КПИ) обнародовали результаты исследования особенностей всплеска коронавируса в Украине в начале осени. Они пришли к выводу, что уже в этом месяце суточное количество может достичь почти восьми тысяч случаев COVID-19.

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Об этом говорится на сайте КПИ.

Они отмечают, что тенденция распространения болезни в большинстве стран мира и в Украине продолжает ухудшаться.

"Выполненное прогнозное моделирование с использованием метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN) показывает, что на временном отрезке (11 октября – 23 октября) количество новых выявленных больных может колебаться в диапазоне 4500-7800 человек в сутки", – говорится в исследовании.

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Ученые предупреждают, что ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны. Загруженность кроватей подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и не подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%, что может привести к ее существенной перегрузке.

А тем временем в Украине продолжает бушевать коронавирус. Как стало известно, по состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 4420 новых случаев заражения коронавирусом (265 454 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 43 украинцев (5015 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 114 410 инфицированных (903 – за последние сутки). Тем временем у Зеленского рассказали, как украинцы получат вакцину от COVID-19.

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