Почти лето, но не везде: где потеплеет 4 июня (карта)

На востоке по-прежнему дождливо, но уже без гроз, в большинстве же областей Украины в пятницу будет довольно тепло и солнечно

В пятницу, 4 июня, в большинстве областей Украины наконец наступит лето, по крайней мере температура поднимется до 21-22 градусов и не будет дождей. Только на востоке по-прежнему прохладно и до сих пор идут дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве накануне выходных обещают умеренно солнечную погоду, температура 19-21 градус, без осадков. Не менее комфортно будет и жителям центральных и других северных областей страны – там также будет сухо и до 21 градуса.

На западе в пятницу также нигде не будет дождей, а температура воздуха составит от 19 до 22 градусов. Немного прохладнее будет на юге – 18-20 градусов, а в Херсонской области еще и немного пройдут дожди.

На востоке же снова пройдут дожди, правда небольшие, гроз не обещают. Температура тоже пока не слишком радует – от 15 до 17 градусов.

В тренде Лето вообще будет? Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

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Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные погода будет переменчивой: почти покинувшие территорию Украину в пятницу дожди к воскресенью вернутся практически во всех областях. Температуру же обещают в среднем 20 градусов.

Мы также писали, что в первый день лета украинские Карпаты засыпало снегом, а температура в горах опустилась до 1 градуса мороза.