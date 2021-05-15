Почти лето посреди мая и грозы: где сегодня ждать непогоды и жары под 30 градусов

17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Сегодня в Украине местами дожди с грозами и существенное повышение температуры воздуха. В некоторых регионах потеплеет почти до 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Дожди с грозами пройдут в западных и северных областях. Также дождь ожидается в Киеве.
В то же время по всей стране будет очень тепло:
- на западе – 21-23 градуса;
- на севере и в центре – 22-24 градуса;
- на юге – до +25;
- теплее всего на востоке – 25-27 градусов;
- в Киеве – 21-23 тепла.
Также синоптики предупреждают, что в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Читайте также о прогнозе погоды на начало следующей недели – там беспросветные дожди.
Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.