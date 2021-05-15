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Почти лето посреди мая и грозы: где сегодня ждать непогоды и жары под 30 градусов

15 мая, 07:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня в большинстве областей будет прекрасная погода, но повезет не всем

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17 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Сегодня в Украине местами дожди с грозами и существенное повышение температуры воздуха. В некоторых регионах потеплеет почти до 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди с грозами пройдут в западных и северных областях. Также дождь ожидается в Киеве.

В то же время по всей стране будет очень тепло:

  • на западе – 21-23 градуса;
  • на севере и в центре – 22-24 градуса;
  • на юге – до +25;
  • теплее всего на востоке – 25-27 градусов;
  • в Киеве – 21-23 тепла.

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Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua
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Также синоптики предупреждают, что в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Читайте также о прогнозе погоды на начало следующей недели – там беспросветные дожди.

Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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