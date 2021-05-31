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Почти сухо, но не жарко: погодные качели в понедельник продолжатся (карта)

31 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В понедельник дождей в общем по Украине будет поменьше, но температура еще больше снизится

В последний понедельник мая ливни и грозы практически отступят почти во всех областях, но теперь не порадует температура – теплее пока не станет.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центре Украины и на севере температура опустится до 15-17 градусов, зато дождей тут не предвидится.

А вот на западе будет и достаточно холодно – в среднем от 14 до 16 градусов, еще и дожди продолжатся, правда небольшие, гроз не обещают.

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На востоке будет значительно теплей – от 18 до 21 градуса – и без осадков. А вот на юге, несмотря на теплую погоду – до 24 градусов, продолжит дождить.

В тренде
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В Киеве 31 мая обещают от15 до 17 градусов, зато наконец вроде бы обойдется без осадков.

Напомним, сайт "Сегодня" традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов выяснил, что ждет Украину в первом летнем месяце – июне.

Мы также писали, какой будет погода в Украине на Троицу, которую традиционно заливает дождями.

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