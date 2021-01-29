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Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу – медик

29 января, 22:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Несмотря на то, что многие говорят, что не болели коронавирусом и не испытывали никаких похожих симптомов, у 43% населения Украины есть антитела.

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Об этом рассказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград.

Она отметила, что об этом говорят данные эпидемиологических исследований. Так как вирус циркулирует уже почти год, многие с ним сталкивались и имеют иммунный ответ организма.

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"Люди подверглись риску инфицирования. Профессиональный – медики. Вы знаете, сколько у нас, к сожалению, заболели и погибли медиков. Это социальная сфера обслуживания, организованные коллективы. У нас начался подъем (заболеваемости – Ред.) после того, как дети пошли в школу, в высшие учебные заведения, поселились вместе в общежития и потом понесли болезнь домой", – отметила Виноград.

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