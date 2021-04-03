Почти во всех областях Украины превышен уровень госпитализаций: где хуже всего

Показатель госпитализации не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях

Третья волна пандемии коронавируса в Украине набирает обороты – в большинстве регионов страны ситуация с госпитализациями заболевших COVID-19 за сутки усугубилась, а этот показатель все еще превышается.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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По состоянию на 2 апреля предельный показатель госпитализации заболевших (60 на 100 тыс. населения) превышается в 22 регионах из 25 (не учитывая оккупированные Крым и Севастополь). Самая сложная ситуация – в Хмельницкой области, где этот показатель превышен более чем вдвое.

В десятку регионов с самым большим количеством госпитализированных входят:

Хмельницкая область (128,1); Житомирская (115,5); Киев (114,4); Винницкая (110,9); Николаевская (109,5); Черновицкая (98,2); Черниговская (96,5); Киевская (90,9); Сумская (89,3); Черкасская (83,3).

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Не превышается этот уровень только в трех областях: Кировоградской, Луганской и Херсонской.

В целом ситуация с госпитализациями ухудшилась в 16 регионах.

Однако "красными" по эпидемиологическому уровню остаются, как и прежде, 11 регионов: Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, что в большинстве областей действуют эпидемиологические ограничения. Сайт "Сегодня" разбирался, сколько нужно времени, чтобы выйти из "красной зоны.

Видео: Сегодня

Ранее пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу раскрыл 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый, и объяснил: что, где и когда будет закрыто. Он также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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