Почти во всех областях Украины превышен уровень госпитализаций: где хуже всего

Третья волна пандемии коронавируса в Украине набирает обороты – в большинстве регионов страны ситуация с госпитализациями заболевших COVID-19 за сутки усугубилась, а этот показатель все еще превышается.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Читайте также: Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
По состоянию на 2 апреля предельный показатель госпитализации заболевших (60 на 100 тыс. населения) превышается в 22 регионах из 25 (не учитывая оккупированные Крым и Севастополь). Самая сложная ситуация – в Хмельницкой области, где этот показатель превышен более чем вдвое.
В десятку регионов с самым большим количеством госпитализированных входят:
- Хмельницкая область (128,1);
- Житомирская (115,5);
- Киев (114,4);
- Винницкая (110,9);
- Николаевская (109,5);
- Черновицкая (98,2);
- Черниговская (96,5);
- Киевская (90,9);
- Сумская (89,3);
- Черкасская (83,3).
Не превышается этот уровень только в трех областях: Кировоградской, Луганской и Херсонской.
В целом ситуация с госпитализациями ухудшилась в 16 регионах.
Однако "красными" по эпидемиологическому уровню остаются, как и прежде, 11 регионов: Киев, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, что в большинстве областей действуют эпидемиологические ограничения. Сайт "Сегодня" разбирался, сколько нужно времени, чтобы выйти из "красной зоны.
Ранее пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу раскрыл 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый, и объяснил: что, где и когда будет закрыто. Он также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк