Почти всю Украину накроет снег: прогноз погоды в первый день зимы (карта)

В среду, 1 декабря, в Украине прогнозируют снег. Однако кое-где ожидается лишь переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В первый день зимы снег стоит ожидать на территориях Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областей. На остальной территории – без осадков. Ветер – западный, 7-12 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +5 градусов. На востоке прогнозируют 0...+3 градуса тепла.
В северных регионах ожидается от-1 до +4 градусов. На юге – 3-8 градусов тепла.
В Киеве ожидается снег, -1...+1 градус, а в Симферополе будет сухо, 5-7 градусов тепла.
Мощные снегопады накрыли север Испании
Северную Испанию засыпало снегом. Больше всего от арктического шторма "Арвен" пострадали провинции Наварра, Кантабрия и Страна Басков. Там объявлен максимальный уровень погодной опасности.
Замело около 139 дорог. Водители не справляются с управлением. Видимость нулевая, в сугробах застревают грузовики и легковые автомобили. Их освобождают с помощью спецтехники. Кроме того, в некоторых районах пришлось даже остановить движение машин. Люди прятались от непогоды на заправках и сервисных центрах, некоторым пришлось провести там более 15 часов. Власти заявили, что на борьбу со снегом привлечено около 850 снегоочистителей.
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