Почтовая марка Фонда Рината Ахметова на основе детских рисунков идет в печать

Создание почтовой марки от Фонда Рината Ахметова началось с десятков рисунков, которые дети присылали на конкурс "Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека". Впоследствии лучшие из них превратились в картину известной художницы и наконец получили свою окончательную форму.Теперь, оказавшись в любом уголке страны, марка расскажет свою уникальную историю.

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"Сейчас на пробнике я очень вас попрошу написать свое согласие на печать марок", – просят Дашу Скорубскую-Кандинскую, картина которой и стала основой для марки.

Создание собственной почтовой марки – длительный процесс. Этот макет берет свое начало в десятках детских рисунков. Именно они вдохновили Дашу Скорубскую-Кандинскую – преемницу творческой династии Кандинского – написать картину.

"Когда мы только приступали к работе над эскизом, уже думали о том, как же будет выглядеть физически марка. Дизайнеры и команда пришли к тому, что мы все-таки оставили целостную работу, не стали менять ничего в цвете", – рассказывает Даша.

Она утверждает, что увлекается сотрудничеством с детьми. Поэтому авторов лучших рисунков пригласила на вебинар, где поделилась секретами профессии и показала, как переосмыслила их работы.

Авторы: Юлия Покидина, Евгений Якунин Видео: Сегодня

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"Когда что-то создается вместе, случается синергия, и ты подпитываешься от них, и они что-то берут от тебя, происходит такой взаимообмен, и это всегда очень клево. Только тогда получаются какие-то такие хорошие вещи и они получаются легко", – делится художница.

Эскиз вот-вот попадет в печать. Готовую почтовую марку можно будет использовать для переписки по всей стране.

"Марка вообще является символом любого независимого государства, наравне с гербом, наравне с флагом, тут сочтены все самые простые формы, круг, руки, как символ благотворительности. Очень удачная концепция получилась", – считает исполнитель художественно-оформительских работ Юрий Рябчинский.

Проект собственной почтовой марки Фонда Рината Ахметова был реализован к пятнадцатилетию благотворительной организации.

"Это будет не просто марка, мы собрали лучшие рисунки около 70 детей, это дети, которые в разные годы получали помощь от Рината Ахметова, и лучшие работы этих детей стали основой для макета марки. Юбилейная марка Фонда Рината Ахметова имеет творческое содержание и практическую функцию. Она передает дух времени и станет частью истории нашей страны", – говорит Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

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"Мне было легко творить, и для меня это вот такой главный показатель, что я не буксовала, не страдала над холстами, а они рождались сами, быстро и в приподнятом состоянии-настроении. Поэтому, конечно, мне сотрудничество с Фондом приносит только положительные эмоции", – рассказала художница Даша Скорубская-Кандинская.

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