Українська
$ 27,74
33,8
  1. Последние новости Украины

Под Авдеевкой снайпер боевиков снова ранил бойца ВСУ

17 декабря, 20:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ранения получил военнослужащий одной из мехбригад ВСУ

В районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня боевиков т. н. "ДНР" получил ранение военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ.

Реклама

Об этом украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщает в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря, около 17:40. Украинский группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ.

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении, сказано в сообщении.

В тренде
Детективы НАБУ проводят обыски в Минкульте

Читайте также: Боевики вернули Украине тело погибшего бойца ВСУ (фото)

Реклама

Напомним, 25 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследование убийства под Авдеевкой бойца ВСУ.

Также напомним, боец 72-й мехбригады ВСУ Черных Запорожцев Вячеслав Минкин 24 ноября в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым, поэтому медики оказались бессильными.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ранение снайпер Авдеевка потери ВСУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине повысили тарифы 17 облгазов: список
В Украине повысили тарифы 17 облгазов: списокЖКХ
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдауна
Затяжные каникулы или дистанционный режим: что будет со школами после введения локдаунаУкраина
Зимние каникулы по-новому: Минобразования
Зимние каникулы по-новому: Минобразования "освежило" рекомендации школамУкраина
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Умер мэр Харькова Геннадий КернесУкраина
"Харьков осиротел": реакция Добкина на смерть КернесаПолитика
Сын Кернеса о смерти отца:
Сын Кернеса о смерти отца: "Ты ушел из жизни победителем"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять