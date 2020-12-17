Под Авдеевкой снайпер боевиков снова ранил бойца ВСУ

Ранения получил военнослужащий одной из мехбригад ВСУ

В районе Авдеевки Донецкой области в результате снайперского огня боевиков т. н. "ДНР" получил ранение военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ.

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Об этом украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщает в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря, около 17:40. Украинский группой СЦКК был немедленно задействован координационный механизм прекращения огня и направлена специальная нота в СММ ОБСЕ.

Состояние военнослужащего стабильное, он в сознании и находится в лечебном учреждении, сказано в сообщении.

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Напомним, 25 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе потребовала от представителей РФ расследование убийства под Авдеевкой бойца ВСУ.

Также напомним, боец 72-й мехбригады ВСУ Черных Запорожцев Вячеслав Минкин 24 ноября в пригороде Авдеевки в результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, однако состояние было крайне тяжелым, поэтому медики оказались бессильными.

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