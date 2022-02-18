Под Черниговом микроавтобус на скорости сбил повозку, есть погибшие

На трассе "Киев-Чернигов" произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус и повозка, которая ехала в попутном направлении.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.
Авария произошла около 18:00, недалеко от села Топчиевка, что в 30 километрах от Чернигова.
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"В результате столкновения грузового микроавтобуса и повозки два человека погибли", – сообщили в полиции.
Что выяснили правоохранители
Полицейские установили, что 51-летний водитель микроавтобуса двигался в направлении Киева. Между селами Топчиевка и Красиловка Черниговского района произошло столкновение микроавтобуса с ехавшей в попутном направлении повозкой.
В результате ДТП 53-летний погонщик повозки и 47-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). За это виновник ДТП может попасть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.
Место аварии. Фото: полиция
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управление – 5%.
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