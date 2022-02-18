Под Черниговом микроавтобус на скорости сбил повозку, есть погибшие

Авария произошла в темное время суток, участники ДТП двигались в одном направлении

Под Черниговом в ДТП погибли два человека. / Фото: Коллаж: Сегодня

На трассе "Киев-Чернигов" произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус и повозка, которая ехала в попутном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

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Авария произошла около 18:00, недалеко от села Топчиевка, что в 30 километрах от Чернигова.

"В результате столкновения грузового микроавтобуса и повозки два человека погибли", – сообщили в полиции.

Что выяснили правоохранители

Полицейские установили, что 51-летний водитель микроавтобуса двигался в направлении Киева. Между селами Топчиевка и Красиловка Черниговского района произошло столкновение микроавтобуса с ехавшей в попутном направлении повозкой.

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В результате ДТП 53-летний погонщик повозки и 47-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). За это виновник ДТП может попасть в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

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Место аварии. Фото: полиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управление – 5%.

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