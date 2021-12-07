Под Черниговом перекрыли трассу из-за смертельного ДТП с маршруткой – как объехать (карта)

Движение перекрыто в направлении города Мена

Вокруг места аварии образовалась небольшая пробка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области ограничили движение транспорта из-за смертельной ДТП, в которой погибли 11 человек.

Об этом сообщает "Чернигов оперативный".

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По данным Telegram-канала, движение в сторону Мены перекрыто. Объехать аварию можно через Седнев.

На google картах также видно, что вокруг места аварии образовалась небольшая пробка.

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Фото: скриншот

Подробности ДТП

Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Автобус следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".

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По последним данным, в аварии погибли 11 человек и еще 8 травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Уже появились первые фото с места происшествия.

Что удалось узнать дополнительно

Новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно-опасный, здесь никогда не было концентрации автомобильных аварий.

"Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей. Выясняем все обстоятельства",- заявили нам черниговские спасатели.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции, среди погибших детей нет. На эту минуту следователи еще не выяснили даже предварительную причину, но подтверждают, что участок не аварийно-опасный.

Также в ГСЧС нам уточнили, что водитель грузовика выжил.

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