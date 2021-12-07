Под Черниговом в ДТП погибли 10 человек. Мы узнали причину аварии

Спасатели называют две предварительные версии аварии

В полиции и ГСЧС заявили, что участок, на котором произошло ДТП, не аварийно опасный. / Фото: Коллаж: Сегодня

Предварительно рассматриваются две версии причины ужасной ДТП с маршруткой и грузовиком недалеко от Чернигова, в которой погибли 10 человек.

Об этом новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области.

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Они подтвердили число погибших на трассе Чернигов – Гремяч.

"Участок трассы не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП. Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей. Подтверждаем число погибших – 10 человек. Выясняем все обстоятельства",- сообщили нам черниговские спасатели и пожарные.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции, среди погибших детей нет. На эту минуту следователи еще не выяснили даже предварительную причину, но подтверждают, что участок не аварийно опасный.

Подробности ДТП

Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Автобус следовал по маршруту "Чернигов – Сосница".

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В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.

Уже появились первые фото с места происшествия.

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