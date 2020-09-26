Под Чугуевом из-за катастрофы Ан-26 затруднено дорожное движение

Движение организовано по встречной полосе в двух направлениях

В субботу утром, 26 сентября, в Харьковской области из-за авиакатастрофы под Чугуевом на дорогах затруднено движение.

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Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

"В связи с ужасной трагедией, падением военного самолета Ан-26 под г. Чугуев на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский на км 533 – км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части, в результате чего движение организовано по встречной полосе в двух направлениях", – говорится в сообщении.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой не препятствовать работе сотрудников ГСЧС.

В тренде Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26 под Харьковом

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К слову, президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

Также мы писали о том, что в Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

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