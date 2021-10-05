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Под Днепром 9-летний мальчик сорвался с недостроя

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 12:37
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Ребенка доставили в больницу. Он получил многочисленные травмы
На Днепропетровщине ребенок выпал с недостроя. Фото: коллаж "Сегодня".
На Днепропетровщине ребенок выпал с недостроя. Фото: коллаж "Сегодня".

В Криворожском районе Днепропетровской области 9-летний мальчик сорвался с четвертого этажа недостроенного дома. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание Depo.Днепр со ссылкой на Криворожское районное управление полиции.

Детали ЧП

Инцидент произошел в одном из сел Зеленодольськой ОТГ. 9-летний мальчик играл в недостроенном здании, а затем внезапно сорвался и упал вниз. Ребенка доставили в 8 больницу Кривого Рога с многочисленными травмами.

Отмечается, что на данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мальчик упал с недостроенного здания. Фото: Swalker.
Мальчик упал с недостроенного здания. Фото: Swalker.

Напомним, ранее в Киеве на улице Юрия Ильенко, 42, в недостроенном здании Шевченковского района произошло ЧП. Упал ребенок и нуждался в помощи спасателей.

Также в Харькове из окна дома, расположенного в Индустриальном парке, выпала годовалая девочка. В полиции открыли уголовное дело за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

Кроме того, в Черкассах 4-летний мальчик наклонился из окна и бросал игрушки, чтобы привлечь к себе внимание. Мать Зинаида Мостовая оставила малыша без присмотра, а вернулась домой под наркотиками.

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