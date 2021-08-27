Под Донецком полиция задержала подростков, подозреваемых в жутком двойном убийстве

Правоохранители Торецка раскрыли жуткое двойное убийство. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в пятницу, 27 августа.
Как рассказали в полиции, двое пьяных юношей 16 и 18 лет, поссорившись со своим 44-летним знакомым, избили его, а когда тот потерял сознание, оттащили его в заброшенное здание и забросали горой камней. Отмечается, что таким образом с мужчиной расправились из-за мести. Но за что именно мстили – пока что устанавливает следствие.
"Свидетелем избиения стал 52-летний прохожий, который сделал молодым людям замечание. Опасаясь быть разоблаченными, злоумышленники убили и его, забросали шифером и скрылись. Через два дня подозреваемые вернулись на место преступления и подожгли дом, где находились тела их жертв", – добавили в пресс-службе.
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