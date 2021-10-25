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Под Харьковом пьяный мужчина напал на медиков "скорой"

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 11:50
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Он сначала начал снимать видео о работе медиков, а потом набросился на бригаду скорой помощи "с кулаками"
В Харьковской области напали на бригаду скорой помощи.
В Харьковской области напали на бригаду скорой помощи. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области напали на бригаду скорой помощи, которая проводила госпитализацию больного в Слобожанскую городскую больницу. Пьяный мужчина бросался на медиков "с кулаками" и пытался повредить спецавтомобиль.

Об этом сообщает местный Центр экстренной медицинской помощи.

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Подробности инцидента

Бригада в составе фельдшера Даниэля Дзюбы и водителя Сергея Горбунова проводили госпитализацию больного. В это же время мимо больницы проходил мужчина, который был в состоянии опьянения. Держа мобильный телефон в руке, он начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражаться и оскорблять фельдшера.

На замечания и просьбы прекратить, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться "с кулаками" на медицинского работника. От удара хулигана фельдшера защитил водитель специализированного авто ЕМД.

На глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался также ударить и повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

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"В то время, когда бригады медиков без выходных и отдыха, не жалея сил и здоровья спасают человеческие жизни в условиях всемирной пандемии, некоторые неадекватные граждане позволяют себе агрессивное и непредсказуемое поведение по отношению к работникам", – жалуются медики.

Фельдшер Даниэль Дзюба и водитель Сергей Горбунов. Фото: ЦЭМ

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Делом займется полиция

Информация о хулиганских действиях будет передана в правоохранительные органы.

"Еще раз призываем всех ответственно и с уважением относиться к работе и имущества службы экстренной медицинской помощи, службы, которая спасает человеческие жизни!", – добавили в Центре экстренной медицинской помощи.

COVID-19 бьет рекорды по вызовам скорой помощи

10 октября количество обращений по номеру 103 достигло рекордных показателей. К медикам обратились более 44 тысяч раз за сутки.

На тот день пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и в соответствии госпитализаций пациентов. В первую очередь это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее мы писали:

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