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Под Харьковом у мужчины в руках взорвалась граната: ему оторвало фаланги пальцев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 11:35
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Пострадавшего госпитализировали. По предварительной информации, он был пьян
Под Харьковом у мужчины в руках взорвалась граната. Фото: коллаж "Сегодня"
Под Харьковом у мужчины в руках взорвалась граната. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Балаклея Харьковской области у 45-летнего мужчины в руках взорвалась граната. В результате этого его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями и ампутацией пальцев.

Об этом сообщается в сводке Харьковской облгосадминистрации.

Подробности ЧП

Происшествие случилось вечером 18 октября. 45-летний мужчина пытался разрядить запал от гранаты и в результате боеприпас взорвался в 22:16.

В результате взрыва мужчине оторвало фаланги пальцев, а также он получил поверхностные осколочные ранения.

Пострадавший был пьян

С травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

У мужчины в руках взорвалась граната. Фото: Obzor.io
У мужчины в руках взорвалась граната. Фото: Obzor.io

Напомним, в Одесской области, где ранее душевнобольная девушка тремя способами покончила с собой, в селе Усатово мужчина подорвал себя в доме гранатой. В результате взрыва он скончался.

Отмечается, что мужчина примерно 60 лет закрылся в собственном доме с гранатой и пистолетом. Он угрожал взорвать гранату и поджечь дом. Полицейские долгое время вели с мужчиной переговоры, однако так и не смогли отговорить его.

Кроме того, в Харькове мужчина угрожал взорвать жилой многоэтажный дом на улице Днепровской, из-за чего полиции пришлось эвакуировать жителей квартир одного из подъездов.

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